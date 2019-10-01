Вчера индекс МосБиржи закрылся со снижением 0,49%. Сентябрь закончился, и его главный итог состоит в том, что «быки» не смогли преодолеть июльский максимум по индексу МосБиржи, хотя попытка такая была. Следовательно, в данный момент рынок находится в режиме коррекции к предыдущей волне роста, и скорее всего эта коррекция в ближайшие две недели будет носить «боковой характер».

Чем ближе очередной этап переговоров по вопросам торговли между Китаем и США, которые должны состояться 10-11 октября, тем более нервозной будет обстановка на рынке. Дональд Трамп в ходе выступления в Генассамблее ООН во вторник, 24 сентября, подверг критике Китай и его торговую политику, что было негативно воспринято инвесторами. А с другой стороны, тот же Трамп в среду выразил надежду, что почти 15-месячное противостояние между США и Китаем может приблизиться к концу. Инвесторам остается следовать в фарватере выступлений и твитов Трампа. «Колебался вместе с линией Трампа» как раньше «колебались вместе с линией партии». Хорошо еще что тема импичмента Трампа пока «не набрала обороты».

Без поддержки нефтяных цен нашему фондовому рынку сложно расти, а цены на нефть не растут из-за торговых противоречий. Кроме того, данные Американского института нефти, обнародованные в прошлый вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей. Наиболее вероятный сценарий по цене на нефть марки Brent на ближайшие недели — боковая динамика в диапазоне 59-65 долларов за баррель. Поскольку инвесторы обеспокоены глобальным спросом на нефть на фоне замедления экономического роста Китая, ралли нефтяных цен мы в ближайшее время не увидим. Надеюсь, обвала нефтяных цен также не произойдет.

Санкции США против Ирана и Венесуэлы будут компенсировать уменьшение спроса из-за замедления экономики Китая. По данным опросов Reuters, сентябрьские объемы добычи были для ОПЕК самыми низкими с 2011 года

Внимательно следим за отношения США и Китая. Во второй половине октября, после того как станут известны итоги переговоров между США и Китаем, среди туч может проглянуть солнце. На индексе МосБиржи есть поддержка 2740. А на индексе развевающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) сильная поддержка в районе 40,20. «Быкам» есть за что «зацепиться» чтобы переломить в октябре ситуацию в свою пользу. Пока горизонтальная поддержка на графике нефти 57,5 не пробита, инвесторам рано выходить из окопов с поднятыми рукам и белым флагом. В рамках коридора, который обозначился на индексе МосБиржи 2615 — 2840, силы «противников» равны.

На текущей неделе особый интерес представляет ряд событий. Состоится череда выступлений представителей резервных банков ФРС США. Главным событием недели станет речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла с темой «Перспективы полной занятости и ценовая стабильность» в пятницу. Кроме того, выступления запланированы представителями банка Чикаго, Чарльза Эванса, резервного банка Сент-Луиса, Джеймса Булларда, банка Нью-Йорка, Джона Уильямса, банка Атланты, Рафаэля Болстика. Также неделя будет насыщенной на макроэкономические отчеты как в мире, так и в США.