В начале торгов возможна приостановка повышения по паре доллар-рубль
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Слабее рынка выглядели Новатэк (NVTK, —2.0%), АФК Система (AFKS, —1.7%), Татнефть (TATN, —1.4%), Газпром (GAZP, —1.4%). Тем временем трейдеры нашли в укреплении доллара США основания для роста капитализации Сургутнефтегаза (SNGS, +1.6%) и Норникеля (GMKN, +1.3%). Приток капитала на рынок в целом по-прежнему ограничен из-за международных санкций, а также неопределенности в отношении состояния мировой экономики и влияния фактора «торговых войн».
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 41.5%, Нефаза (NFAZ) – на 24.2%, Камаза (KMAZ) – на 6.4.
Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение (в Китае и Гонконге торги сегодня не проводятся).
Внешний фон к открытию торгов позволяет ожидать приостановки коррекции вниз по индексу РТС. Вместе с тем, оснований для возобновления устойчивого подъема пока не наблюдается. В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать поток данных по деловой активности в странах Европы (индексы PMI).
На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка повышения по паре доллар-рубль – с позиций технического анализа, вблизи уровня 65.0 расположено сопротивление. Между тем динамика индекса доллара (DXY) показывает сохранение спроса на валюту США на фоне макроэкономической неопределенности.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191001/830368722.html