В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Слабее рынка выглядели Новатэк (NVTK, —2.0%), АФК Система (AFKS, —1.7%), Татнефть (TATN, —1.4%), Газпром (GAZP, —1.4%). Тем временем трейдеры нашли в укреплении доллара США основания для роста капитализации Сургутнефтегаза (SNGS, +1.6%) и Норникеля (GMKN, +1.3%). Приток капитала на рынок в целом по-прежнему ограничен из-за международных санкций, а также неопределенности в отношении состояния мировой экономики и влияния фактора «торговых войн».

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Томской распределительной компании (TORS) подорожали на 41.5%, Нефаза (NFAZ) – на 24.2%, Камаза (KMAZ) – на 6.4.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение (в Китае и Гонконге торги сегодня не проводятся).

Внешний фон к открытию торгов позволяет ожидать приостановки коррекции вниз по индексу РТС. Вместе с тем, оснований для возобновления устойчивого подъема пока не наблюдается. В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать поток данных по деловой активности в странах Европы (индексы PMI).

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка повышения по паре доллар-рубль – с позиций технического анализа, вблизи уровня 65.0 расположено сопротивление. Между тем динамика индекса доллара (DXY) показывает сохранение спроса на валюту США на фоне макроэкономической неопределенности.