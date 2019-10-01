По итогам торгов 30 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,39%, до 2747,18 п., а РТС на 1,02%, до 1333,91 п.

Внешний фон можно было бы назвать нейтральным, если бы не новости выходных. В американских финансовых СМИ появилась информация, что Белый дом намерен ограничить инвестиции компаний США в Китае, а также принять меры по ограничению листинга китайских компаний на американских биржах. Слухи были опровергнуты Минфином, но неприятный привкус остался. Во всяком случае, подобные посылы перед переговорами, которые стартуют 10 октября, не способствуют улучшению надежд. Нефть также стремилась вниз, хотя статистика по Китаю оказалась чуть лучше ожиданий. Тем не менее, риски глобального спада всё ещё доминируют в нефти. От более сильной просадки отечественный рынок защитил слабый рубль. Особенно это было заметно в бумагах ГМК «Норникель», которые подорожали на 1,32%. Нефтяники держались весь день, но к вечеру и они оказались в минусе: «ЛУКОЙЛ» (-0,32%), «Роснефть» (-0,76%). Традиционно против рынка на фоне слабого рубля двигались бумаги «Сургутнефтегаз» (+1,362%). Акции «Газпрома» (-1,36%) находились в тревожном ожидании слабой статистики по Европе, которая выйдет во вторник. Среди самых сильных бумаг оказались X5 Retail Group (+2,36%), «АЛРОСА» (+2,21%), «Россети» (+2,05%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,04%). Слабее всех были бумаги «Мечел» (-2,33%), Yandex (-2,26%), «НОВАТЭК» (-2,03%) и привилегированные «Татнефть» (-1,89%). Активность была ниже обычного в последнее время. К закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,819 млрд рублей.

Рубль также оказался под давлением, лишившись поддержки налогового периода. Кроме того, индекс доллара демонстрировал существенный рост до 99,4 п., отражая неуверенность на рынках. «Американец» давил как на сырьевые валюты, так и на евро. Впрочем, назвать это тотальным бегством от риска нельзя, поскольку японская иена также слабела. С другой стороны, в иене усилились ожидания расширения количественной программы Банка Японии. В любом случае, в начале октября рубль может находиться под давлением как на фоне роста внешних политических рисков, так и слабой нефти. Впрочем, по нефти ожидается множество событий на текущей неделе, включая переговоры РФ и Саудовской Аравии, а также выступление главы OPEC в рамках «Валдайского клуба». К концу недели также станут известны параметры закупки валюты в рамках бюджетного правила на октябрь и начало ноября. Впрочем, уже сегодня можно говорить о том, что объёмы валютных интервенций увеличатся, так как в сентябре средняя цена на нефть была выше, чем в августе.

Из событий западных рынков стоит отметить заметное ослабление евро во второй половине дня на фоне замедления германской инфляции. За сентябрь она составила 0%, а в годовом выражении замедлилась до 1,2% с 1,4% в августе. На этом фоне евро ушёл ниже $1,09, а индекс доллара поднялся почти до 99,5 п. С ноября давление на евро может усилиться за счёт запуска количественной программы и тогда паритет с долларом приобретёт черты более вероятного будущего. Торги на американских биржах завершились довольно оптимистично. Администрация Д. Трампа опровергла слухи о готовящихся ограничениях по инвестициям в китайские компании. Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил в интервью CNBC, что данные репортажи в СМИ являются крайне неаккуратными, хотя и не стал вдаваться в детали. Рынок успокоился по данному вопросу, но полностью отречься от подобных рисков уже не получится. Плохой хорошей новостью дня стало то, что Чикагский PMI упал в сентябре до 47,1 п. с 50,4 п. в августе. Соответственно, голоса, призывающие ФРС к мягкости, усилились. Благодаря этому доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась вблизи минимальных значений дня, или около 1,67%. По итогам торгов DJIA вырос на 0,36% до 26916,83 п., а S&P 500 на 0,5% до 2976,74 п.

Активность в Азии была ниже обычного, так как Китай и Гонконг отмечали праздник создания Китайской Народной Республики. В остальных странах рынки преимущественно росли, хотя поводов для оптимизма было не так много. Банк Японии опубликовал очередной опрос бизнеса Tankan, который показал худшие ожиданий крупного бизнеса с 2013 года. Безработица в Японии осталась на уровне 2,2% в августе, хотя ожидался её рост до 2,3%. Возможно, что именно сильный рынок труда всё же позволил повысить налог с продаж до 10% с прежних 8%. Акции поставщиков Apple пользовались спросом благодаря серии аналитических отчётов в США, которые указывают на сильные продажи новых iPhone. Мы многократно отмечали слабость австралийской статистики. PMI в производственной сфере снизился за сентябрь до 50,3 п. с 50,9 п. в августе. Индекс оказался чуть выше ожиданий на уровне 49,4 п. Тем не менее, Резервный Банк Австралии всё же снизил ставку до рекордно низкого уровня 0,75%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21901,53 п. (+0,67%), S&P/ASX 200 — 6736,60 п. (+0,72%), KOSPI Index — 2068,44 п. (+0,26%).

Накануне нефть оказалась под сильным давлением крепнущего доллара. Меж тем, во вторник поступили данные по производству. В США добыча снизилась в июле третий месяц подряд. В России она сократилась по сравнению с августом. В OPEC производство в сентябре упало до 28,9 млн бар., что является минимальным значением за восемь лет. Впрочем, во многом за эту ситуацию отвечают атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Собственно говоря, июльский провал производства в США на 276 тыс. бар. до 11,18 млн бар. суточного производства также был связан с ураганами в Мексиканском заливе. Нефть отреагировала ростом на поступившие данные, но позитивная реакция может оказаться недолгой. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ожидают рост американских коммерческих запасов нефти за прошлую неделю на 1,1 млн бар. К 9:00 мск Brent — $59,57 (+0,54%), WTI — $54,41 (+0,63%), Золото — $1468,6 (-0,29%), Медь — $5611,89 (-1,28%), Никель — $17150 (+0,59%).

Индекс доллара подрастал на 0,1% до 99,47% п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,703%. К 9:00 мск пара EUR-USD- $1,089 (-0,08%), GBP-USD — $1,229 (+0,02%), USD-JPY – 108,18 (+0,09%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть пытается корректировать потери предыдущих дней. Работающие азиатские рынки преимущественно растут. Снижение ставки в австралийском долларе ещё один аргумент в пользу высокодоходного рубля. Соответственно, можем ожидать, что новый месяц и квартал отечественный рынок начнёт в небольшом плюсе, а рубль попытается немного укрепиться против доллара.