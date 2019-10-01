Российский рынок акций вчера проигнорировал рост американских индексов и потерял по итогам дня 0,4%, спустившись под отметку 2750 пунктов по Индексу Мосбиржи. Не помог даже фактор конца квартала – в последние дни отчетного периода очень часто крупные управляющие стремятся не допустить снижения рынка, чтобы зафиксировать более сильные результаты своей работы.

Однако снижение нефти оказало более сильное действие на рынок: вчера котировки «черного золота» падали примерно на 3%. Формальным поводом стала информация о том, что Саудовская Аравия полностью восстановила экспорт нефти после нанесенных разрушений атаками дронов и ракет, в то время как ранее ряд экспертов считали, что ремонт займет месяцы.

Однако и этот факт нельзя назвать какой-то сенсацией: саудовские власти еще дней 10 назад заявили, что завершать ремонт в конце сентября. Так оно и произошло.

Настораживает, что нефть завершила торговый день под отметкой 60 долларов за баррель. Теперь сильной поддержкой для котировок является район 58,5, но пока это слишком пессимистичный сценарий. Более вероятным видится возврат котировок выше 60 долларов.

Сегодня с утра нефть отрастает от уровня вчерашнего закрытия на 0,5%. Около 0,2% прибавляют американские фьючерсы. Это говорит о том, что российский рынок акций откроется небольшим ростом, и если внешний фон продолжит улучшаться, то рублевый индикатор вновь предпримет попытки отскочить от поддержки 2750 пунктов.

Следующая поддержка для Индекса Мосбиржи расположена в районе 2700 пунктов, но пока мы не видим поводов для такого снижения.

Сегодня хуже рынка может быть «Норильский Никель»: бумага сильно перекуплена и вполне может начаться фиксация прибыли на фоне прекращения роста мировых цен на никель и палладий.

При позитивном сценарии ждем подъема прежде всего Сбербанка и «Газпрома» выше 230 рублей.

Пока открывать среднесрочные «короткие» позиции как по акция, так и по нефти рискованно. 10 октября пройдет очередная встреча переговорщиков США и Китая, и по ее итогам мы наверняка услышим как минимум словесные интервенции о том, что торговое соглашение будет скоро подписано. Это придаст краткосрочный стимул роста как фондовым, так и сырьевым активам. Не исключено, что инвесторы начнут разгонять котировки и в преддверии саммита.

Пара евро-доллар все-таки спустилась под отметку 1,09, а Индекс доллара превысил 99. В результате рубль в паре с долларом приблизился к сопротивлению 65. Сегодня ослабление рубля будет не столь интенсивным, возможно, рубль даже попытается отыграть часть потерь. Однако и вероятность тестирования отметки 65 не исключена.