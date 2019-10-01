Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2740-2755 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2760, 2770 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Несмотря на позитивный внешний фон, препятствием для его роста может стать сильная вечерняя просадка стоимости нефтяных фьючерсов.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика фьючерсов на нефть сорта Brent. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация блока макроэкономической статистики в США, который будет включать в себя сентябрьское значение индекса менеджеров по закупке в производственном секторе и оценку изменения расходов на строительство в августе (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-1.02%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее падение долларового индекса РТС было связано с существенным внутридневным ослаблением курса рубля. В целом же вчерашнее ухудшение настроений на локальном рынке акций было обусловлено негативной динамикой нефтяных фьючерсов. Вчера стало известно, что Саудовская Аравия добилась полного восстановления уровня добычи нефти после недавней внешней атаки на ее добывающие и перерабатывающие мощности. На фоне указанной новости нефтяные контракты вернулись к уровню, на котором они торговались до указанных событий.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются ниже важного ценового уровня $60, что представляется негативным сигналом для участников российских торгов. Стоит обратить внимание и на другую значимую новость. Вчера стало известно, что компания-владелец четырех СПГ-танкеров, перевозящих сжиженный природный газ для проекта «Ямал СПГ», находится под угрозой вторичных санкций со стороны США под предлогом нарушения американского нефтяного эмбарго против Ирана одним из ее акционеров. Незадолго до этого были введены ограничительные меры против ряда нефтеналивных судов под российским флагом. Мотивом для этого послужило их участие в схеме поставок авиационного топлива для российских войск в Сирии. Похоже, что основные санкционные риски для отечественных нефтяных компаний теперь связаны с возможными препятствиями для транспортировки углеводородов за рубеж.

С технической точки зрения в индексе МосБиржи по тогам вчерашних торгов сохранилась нейтральная среднесрочная техническая картина. Однако она может ухудшиться до негативной в случае, если не устоит очень близкий месячный уровень поддержки. Он расположен в районе 2740 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8.7 п., или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции вновь завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами падения среди голубых фишек выступили многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.36%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.45%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.89%), Роснефть (ROSN RM, —0.76%), Новатэк (NVTK RM, —2.03%). Они оказались под давлением на фоне явного ухудшения настроений на нефтяном рынке. Дополнительным негативом для акций «Новатэк» стало известие о том, что четыре иностранных танкера-газовоза, перевозящих СПГ для проекта «Ямал СПГ», находятся под угрозой вторичных санкций.

Стоит отметить вчерашнюю слабость акций Yandex clA (YNDX RM, —2.26%). Они обновили свой четырехмесячный минимум на фоне новостей по поводу продолжающегося продвижения резонансного для IT-отрасли законопроекта. Инициатива об ограничении доли участия иностранного капитала в пределах 20% для значимых информационных ресурсов сети Интернет будет обсуждаться 10 октября в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

Бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.62%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.04%) заметно подорожали против рынка и своего сектора. Как это нередко случается, они были восприняты в качестве защитного актива в момент роста неопределенности на рынке. Их поддерживает наличие у эмитента крупных финансовых вложений, номинированных в иностранной валюте.

Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.32%) продолжили свое существенное двухнедельное повышение. Вчера они сумели обновить исторический максимум. Эти бумаги продолжают отыгрывать известие о том, что Общее собрание акционеров эмитента одобрило выплату полугодовых дивидендов в размере 883.93 руб. Величина промежуточных дивидендов составит порядка 5.3% от текущей стоимости указанных бумаг.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной вечерней просадки подорожали на 0.7%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.7%. Рынок акций в Китае сегодня и в ближайшие дни будет закрыт в связи с национальным праздником.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Однако не стоит забывать, что утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов носит характер слабого технического отскока после вечерней просадки. С учетом указанного фактора индекса МосБиржи может открыться нейтрально.