На глобальных площадках в утренние часы наблюдается смешанная динамика. Фьючерсы на S&P500 и Nasdaq прибавляют около 0.5%, снижаются цены на золото, а нефтяные котировки восстанавливаются после вчерашнего падения.

Тем не менее, динамика валют развивающихся стран остается слабой, в то время как доллар США получает поддержку от сохраняющейся повышенной неопределенности по торговым переговорам между США и КНР, которые пройдут 10 октября.

Ключевым событием сегодняшнего дня станет публикация индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM, которая запланирована на 17.00 (мск). Этот показатель заметно снизился в прошлом месяце — до отметки ниже 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении производственной активности в США. Сохранение индекса ниже этой отметки способно усилить ожидания замедления глобальной экономики и, как результат, увеличить спрос на защитные активы. С другой стороны, если индекс окажется лучше ожиданий, это будет свидетельствовать о сохранении устойчивости экономики США, что способно оказать поддержку американской валюте. Отметим, что вчера агентство Fitch снизило прогноз по росту мирового ВВП до 2.5% в 2020 году (минимальные отметки за последние 8 лет). При этом прогноз роста немецкой экономики в 2020 году резко снижен на 0.6%-пунктов.

Мы неоднократно отмечали, что слабая экономическая активность не добавляет оптимизма в отношении европейской валюты, которая в утренние часы находится ниже 1.09 в паре с долларом. Сегодняшние данные по инфляции в ЕС (12.00 мск) способны сохранить слабость евро на forex-рынке.

Российский валютный рынок

Рубль продолжает дрейфовать к отметке 65 в паре с долларом, но остаётся ниже отметки 71 в паре с евро, отражая слабость европейской валюты на глобальных площадках. К факторам, играющим против рубля, помимо некоторого обострения взаимной риторики между США и Китаем добавилось снижение цен на нефть, которые накануне вернулись ниже отметки в 60 долл./бар.

Персональные санкции, введённые накануне в отношении нескольких российских граждан, не оказали заметного влияния на рубль, так как не имеют макроэкономических эффектов.

Ключевым фактор риска на неделю остаётся публикация статистики по американской экономике (индекс ISM сегодня и данные по рынку труда в пятницу). В случае их заметного снижения на рынках могут усугубиться опасения замедления мировой экономики, провоцирующие уход от рисковых активов. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под умеренным давлением на фоне укрепления доллара.