Вчера Минфин опубликовал график проведения аукционов ОФЗ на 4к’19, а также раскрыл плановый объем размещения – 420 млрд руб., что на 120 млрд руб. выше плана предыдущего квартала.

Интересно заметить, что дюрация предложения имеет чуть больший акцент на короткие выпуски. Если в 3к’19 доля бумаг срочностью до 5 лет составила 21.0% (55 млрд руб. из фактически размещенных 262 млрд руб.), то в 4к’19 доля наиболее коротких бумаг может составить 23.8% (100 млрд руб. из плановых 420 млрд руб.).

Логично предположить, что в бумаги срочностью до 5 лет Минфин включает ожидаемое доразмещение ОФЗ «нового формата» с привязкой купонов к RUONIA – выпуска 24020 (до 75 млрд руб. доступны на аукционах до 25 декабря). Мы допускаем, что планы ведомства в части бумаги могут оказаться излишне оптимистичны. Наши расчеты по-прежнему указывают на справедливую цену инструмента чуть ниже номинала (фактическая рыночная цена – ок. 100.4% от номинала). Косвенно наши оценки подтверждает тот факт, что львиная доля заявок от участников рынка на последних 2 аукционах в бумаге поступила по ценовым уровням ниже, чем отсечка Минфина.

Что же касается общего подхода ведомства к первичным аукционам на квартал, мы видим его неизменным – главным критерием останется цена и отсутствие премии ко вторичному рынку по доходности. По нашим оценкам, даже занимая по 15-20 млрд руб. в неделю Минфин сможет выполнить годовой план по внутреннему долгу. Отсутствие больших объемов и премии закономерно поддержит вторичный рынок ОФЗ, и это в отрыве от возможности дальнейшего снижения ставки ЦБ.