США ввели санкции в отношении двух компаний, входящих в группу компаний Cosco (Cosco Shipping Tanker Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker) за транспортировку иранской нефти. Второй из этих компаний принадлежит 50% в China LNG Shipping Limited (CLNG), которая владеет долей 50% в СП с канадской Teekay. Этому СП принадлежит шесть танкеров, предназначенных для транспортировки нефти с проекта Ямал СПГ, которые, таким образом, теперь попадают под действие санкций. В результате проект Ямал СПГ потерял возможность использовать более трети своего флота (всего 15 судов). В зоне риска находятся еще пять танкеров Arc7, которые должен был поставить Dynagas в сотрудничестве с CLNG (25,5% в проекте). Однако формально эти пять танкеров не попадают напрямую под санкции, поскольку правила OFAC лишь рекомендуют соблюдать осторожность в сделках с попавшими под санкции компаниями.

Стоит отметить, что шесть танкеров, которыми владеет СП Cosco и Teekay, являются уникальными, поскольку они были построены специально для прохождения по арктическому льду. Таким образом, Новатэк, судя по всему, не сможет быстро и эффективно решить возникшую проблему. Тем не менее, компания в пресс-релизе объявила о том, что обладает всеми необходимыми возможностями для обеспечения бесперебойных поставок, и что этот вопрос находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и CLNG, так что теоретически поставки с проекта Ямал СПГ могут быть освобождены от санкций.

Кроме того, на данном этапе неясно, могут ли танкеры и далее эксплуатироваться в России. Если это возможно, тогда проблема может быть решена за счет почти готового к запуску пункта перевалки в Мурманске.

Таким образом, если перевозки внутри России также будут запрещены, новость, на наш взгляд, является негативной для Новатэка. Реакция котировок акций Новатэка оказалась умеренно негативной: они отстали от индекса РТС Нефть и газ на 1,4 пп по состоянию на вчерашнее закрытие.