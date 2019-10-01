Вчера ряд сделок прошел во флоатерах, в ОФЗ с постоянным купоном активность была очень низкая. В понедельник рубль дешевел практически всю основную торговую сессию, курс доллара поднимался выше 65 руб. При этом доллар укреплялся и к основным мировым валютам, индекс DXY повысился на 0,3%. Так что все валюты ЕМ вчера уступили доллару, потеряв в среднем 0,2–0,3%. Давление на рубль оказывали также цены на нефть, снизившиеся почти на 1%. Сегодня утром негативное влияние этих двух факторов сохраняется, так что рубль продолжает снижаться уже с открытия. Несмотря на динамику валютного рынка, активность в сегменте рублевого госдолга вчера была низкой, ОФЗ проигнорировали падение курса рубля. Вечером стало известно о расширении санкций США против РФ за вмешательство в выборы, но ни один из видов российских активов не отреагировал на эту новость. Объем сделок на бирже в бумагах с постоянным купоном едва превысил 11 млрд руб., котировки изменились мало. Что касается флоатеров, то неплохой оборот был в ОФЗ 29012, почти 3,8 млрд руб., выпуск подешевел на 0,1 п.п. Возможно, предстоящие завтра аукционы Минфина хоть как-то оживят вторичный рынок. Мы полагаем, что инвесторам будут предложены одиннадцатилетние ОФЗ 26228, выпуск не размещался сравнительно давно. Пару с ним могут составить среднесрочные ОФЗ, например 26227 с погашением в июле 2024 г.

Еженедельный объем предложения от Министерства финансов должен составить порядка 32 млрд руб. Вчера на сайте Минфина был опубликован график аукционов на 4 кв. 2019 г. Ведомство собирается предложить ОФЗ на 420 млрд руб., это почти на 50 млрд руб. меньше нашей оценки, подготовленной исходя из привлеченного с начала года объема ОФЗ и плана в размере 2,28 трлн руб. в номинальном выражении. Однако представленная Минфином цифра в размере 420 млрд руб. учитывает планируемое сокращение программы внутренних заимствований осенью этого года, о чем было сказано на встрече с участниками рынка в прошлую пятницу. Будет 13 аукционных недель – это означает необходимость привлечения Минфином еженедельно 32,3 млрд руб., что выглядит вполне посильно, принимая во внимание объем погашения до конца года примерно в 290 млрд руб. (включает крупные погашения ОФЗ 24019 и ОФЗ 26210). Что касается структуры предложения, то по 160 млрд руб. должно быть привлечено за счет среднесрочных ОФЗ (5–10 лет) и длинных ОФЗ (от 10 лет). Оставшиеся 100 млрд руб. планируется получить за счет коротких ОФЗ, сроком до погашения до пяти лет включительно. Видимо, в последнем случае речь идет в основном о новом флоатере: его объем в обращении составляет 25 млрд руб., а до конца года планировалось разместить выпуск в полном объеме, то есть на 100 млрд руб.

Ольга