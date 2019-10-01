Торги 30 сентября на фондовых площадках США завершились в плюсе, тем самым и месяц, и квартал закончились на позитивной ноте. S&P500 вырос на 0,5%, до 2977 пунктов, при поддержке акций технологического сектора на фоне некоторого ослабления опасений инвесторов по поводу нового витка торговой войны с Китаем.

Энергетический сектор ушел в минус из-за снижения цен на нефть. Нефтяные фьючерсы оказались на минимумах месяца после сообщений о полном восстановлении поставок Саудовской Аравией. Доллар США укрепился по отношению к крупнейшим мировым валютам

Мировые фондовые площадки начали четвертый квартал на позитивной ноте. Инвесторы игнорируют риски торговых войн, Brexit и подготовку к импичменту Трампа, предпочитая верить в лучшее. Среди позитивных новостей серия заявлений американских чиновников о том, что китайским компаниям не угрожает делистинг.

Азиатские индексы на этом фоне торгуются преимущественно в плюсе. Японский Nikkei набирает больше 0,5%. Шанхайская и Гонконгская биржи сегодня закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. Европейские площадки демонстрируют небольшой рост, немного отступив после публикации слабых данных по деловой активности в промышленном секторе.

Спрос на безопасные активы сегодня слабый. Облигации дешевеют. Доходность 10-летних казначейских обязательств США поднялась чуть выше 1,73%. Золото в связи с укреплением доллара упало до $1460 за унцию, ниже 50-дневной скользящей средней, что указывает на возможное продолжение негативной динамики. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель, но немного восстановилась после вчерашнего обвала. Некоторый аппетит к риску сегодня присутствует. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 попробует подняться в район 2980-3000 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по индексу промышленного PMI за сентябрь от ISM и агентства Markit. Согласно консенсусу, оба индикатора поднимутся выше 50 после рекордного за год падения до 49,1, что может сигнализировать о восстановлении бизнес-активности и способно добавить позитива на рынке.

Техническая картина остается смешанной. S&P500 продолжает отскок от 50-дневной средней, что можно расценивать как положительный момент. При подъеме сегодня индекс может упереться в линию сопротивления на уровне 3007 пунктов, оставаясь в диапазоне 2950-3025 пунктов.