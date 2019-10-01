Последний день квартала, как и положено, оказался позитивным. Не всегда это получается, но вчерашним торгам ничто не мешало, никто не давил и никто не пугал участников рынка самыми разными страшилками. И в таких комфортных условиях инвесторы воспользовались возможностью прикупить немного акций. Фанатизма никакого не было, и обороты были средненькими, но все же общий позитив сделал свое дело, и все индексы закрылись в уверенном плюсе, фактически компенсировав все потери пятницы.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелись акции компаний потребительского сектора, показавшие рост в среднем на 0,8%. Но это и неудивительно, поскольку главным локомотивом вчерашнего роста, причем не только в потребительском секторе, но, пожалуй, для всего рынка, были акции Apple (AAPL, +2,35%). Спрос на них был мощным и всесторонним. Достаточно взглянуть на оборот по этим акциям, который почти достиг невероятной цифры в 6 млрд. долларов, чтобы понять каков был интерес к ним со стороны инвесторов. И благодаря вчерашнему росту Apple опять вернулся в клуб триллионеров и присоединился к Microsoft (MSFT, +0,94%), чья капитализация также превышает 1 трлн. долларов. Такой всплеск интереса к акциям Apple был вызван прежде всего прогнозом, вышедшим из-под пера аналитиков банка JPMorgan Chase, которые апгрейдили акции этого технологического гиганта и сказали, что они (акции) легко могут вырасти еще на 20%.

Кроме этого, вполне естественным смотрелся вчера отскок после достаточно сильного пятничного падения в акциях технологического сектора. Как и говорили многие аналитики, медведи в пятницу явно перестарались, и акции большинства компаний в сегменте полупроводников и микрочипов выглядели перепроданными. Поэтому их вчерашний рост не вызывает особого удивления. Единственно, немножко обидно за главного виновника пятничного падения — компанию Micron Technology (MU, —0,83%). Здесь инвесторы, судя по всему, еще не отошли от шока после более чем 11-ти процентного падения и не спешили с покупками. Хотя акции этой компании выглядят сейчас также чрезвычайно перепроданными и можно быть уверенными, что уже в самое ближайшее время инвесторы начнут их активно подбирать.

Ожидания рынка 1 октября

Китай ушел на каникулы! Празднование 70-й годовщины образования КНР продлится целую неделю вплоть до следующего понедельник, и Китаю будет явно не до мировой политики и экономики. И можно даже к гадалке не ходить, чтобы понять, что отсутствие новостей с «китайского фронта» сильно облегчит жизнь биржевым быкам.

По крайней мере, мы это видим наглядно на сегодняшних торгах фьючерсами на основные американские индексы. Вроде бы и нет особого повода для роста, но фьючерсы все равно растут. Рост, конечно, небольшой, поскольку и позитива особого нет. Но здесь действует правило — пушки молчат, значит, жизнь продолжается.

Может ли что-либо испортить сегодня настроение участникам рынка, пока не совсем понятно. Чего точно надо бояться, так это выхода данных по промышленному PMI от института управления поставками (ISM). Несмотря на то что аналитики прогнозируют незначительный рост этого показателя с 49,1 до 50,4 пункта, совершенно не факт, что мы увидим именно эти цифры. Вчера аналитики также ожидали рост по промышленному PMI Чикаго, но по факту мы увидели достаточно существенное падение. А поскольку значение этого прогнозного индекса находится в пограничной области рядом с 50 пунктами, то появление цифр ниже этой отметки будет воспринято рынком очень негативно.

Но в остальном, прекрасная маркиза… Вроде бы, больше никаких угроз для рынка нет. И если в 17-00 мск мы все же увидим вполне приемлемую цифру по PMI, то сегодня можно ожидать продолжения вчерашнего слабоповышательного тренда. И поэтому рост в 0,3-0,5 процента будет вполне закономерен. Пока Китай гуляет — забываем на время про торговые войны и отрываемся по полной. И вообще, почему бы не замахнуться нам на обновление исторических максимумов?! Это, конечно, будет не сегодня, но на этой неделе — вполне достижимо. Может быть это вообще последний шанс в этом году «вписать свое имя в историю», поскольку что будет после 8 октября — никто не знает.