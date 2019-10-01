Деньги на новые покупки биткоина могут скоро понадобиться
Сентябрь подошел к концу, и пора проверять внешние «барометры», чтобы понять будущие тенденции нового месяца. Помимо привычных «барометров»: нефть, золото, доллар, крупнейшие биржевые индексы, хотелось бы рассмотреть и криптовалюты. Порой они тоже отвлекают мировые деньги от фондового рынка.
Изучать все многообразие криптовалют мы не будем, это нереально!
Но, пару биткоин/доллар, которая пока задает тренды на данном рынке, давайте разберем.
Самым долгосрочным трендом на паре BTC/USD является восходящий тренд 2016 года (около 2200 долларов).
Второй по значимости тренд на биткоине — новый восходящий тренд от января 2018 года (4100 долларов).
Третий – восходящий тренд февраля 2019 года (около 6000 долларов) не выглядит достаточно сильным. Игрокам в биткоин можно использовать этот рубеж для откупа «шортов» или краткосрочных покупок (в пределах недели).
Все лето биткоин неудачно тестировал сопротивление уровня коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению валюты к доллару с декабря 2017 по декабрь 2018 года (13520 долларов). В сентябре таких попыток и близко не было.
Новые входы в актив стоит планировать либо от восходящего тренда января 2018 года, либо на пробое Фибо 61,8%. Причем, при пробое сопротивления цели по биткоину привлекательнее, актив может открыть цели до Фибо 161,8% (30300 долларов).
Но, увы, сценарий с походом к поддержкам более вероятен. На графике с июня 2019 года виден «Симметричный треугольник». Его нижняя линия уже пробита, а значит, заиграла разворотная сила фигуры.
Пока биткоин держит путь к поддержкам, дадим шанс фондовым активам. Если ваша цель биткоин, биржевые активы должны быть суперликвидными, «треугольник» — это высокоскоростная фигура. Деньги на новые покупки биткоина могут понадобиться скоро, не нужно их замораживать в неликвиде. Не удивляйтесь, если дно первой «волны треугольника» будет достигнуто еще до нового года. Там более, что оно почти совпадает с восходящим трендом января 2018 года.
График 1. BTC/USD (недельный срез).
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