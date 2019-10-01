Динамика котировок Лукойла в последние пару лет определяется преимущественно корпоративными событиями. Компания предприняла ряд шагов для улучшения инвестиционной привлекательности, внедрив стратегию распределения дополнительных доходов на программы выкупа, улучшив дивидендную политику, перейдя к оперативному погашению квазиказначейских акций.

В августе 2019 г. Лукойл досрочно завершил первую программу выкупа, которая началась в сентябре 2018 г. и должна была закончиться в конце 2022 г. На этой программе акции компании росли на протяжении нескольких месяцев, а котировки превысили 6 000 руб. за бумагу.

Сегодня, 1 октября 2019 г., компания анонсировала вторую программу выкупа, и на эти новости акции отреагировала ростом на 5%. Так, Лукойл планирует направить $3 млрд до конца 2022 г., что соответствует 35 млн акциям, или 4,9% уставного капитала, исходя из текущих котировок. Мы полагаем, что во время ее реализации, котировки также займут вектор на рост, следуя паттерну, который наблюдался во время реализации предыдущей программы.

Лукойл формирует средства на выкуп исходя из свободного денежного потока, из которого вычитает дивиденды, и оставшуюся сумму делит на 2. Согласно нашим расчетам, объявленный сегодня выкуп на сумму $3 млрд в течение 3-х с небольшим лет основан на консервативном прогнозе свободного денежного потока, и мы считаем, что компания его реализует с заметным опережением, как и предыдущий выкуп: исходя из нашего прогноза свободного денежного потока в $9 млрд при текущих ценах на нефть компания будет в состоянии реализовать программу за 1 год.

Дивиденды Лукойла не привязаны к финансовому результату, а менеджмент компании гарантирует их рост на величину не менее уровня инфляции РФ. Мы ожидаем, что суммарные дивиденды по итогам 2019 г. вырастут на 9% и составят 290 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 5,2%, исходя из текущих котировок. Эта цифра находится ниже среднеотраслевой дивидендной доходности, которую мы оцениваем в 7% по итогам 2019 г. Однако с учетом средств, выделяемых компанией на выкуп акций, Лукойл становится одним из лидеров по распределению средств среди акционеров: если средства для программы выкупа направлялись бы на дивиденды, то наш прогноз вырос бы с 290 до 470 руб. на акцию, а доходность составила бы 8,5%.