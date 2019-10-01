ЛУКОЙЛ представил новую программу выкупа акций на $3.0 млрд до конца 2022 (5.1% уставного капитала). Программа будет осуществляться в соответствии с принятым компанией правилом распределения располагаемого FCF, а акции будут выкупаться для последующего погашения.

Хотя планируемый темп реализации новой программы пока не известен, по нашим оценкам на основе прогноза FCF за 2019, в краткосрочном периоде ЛУКОЙЛу доступно около $1.4 млрд, что предполагает доходность 2% сверх дивидендной доходности около 4.7% за 2019П.

На фоне реализации одного из главных положительных катализаторов для акций ЛУКОЙЛа мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА и подчеркиваем, что сильные балансовые показатели и продуманные стратегии в сегментах добычи и переработки обеспечивают компании устойчивую позицию в условиях текущей волатильности на рынке.

Новая программа выкупа акций на $3.0 млрд до конца 2022. Сегодня ЛУКОЙЛ объявил о начале программы обратного выкупа акций / GDR объемом $3.0 млрд, рассчитанной на период до конца 2022. Исходя из цен на момент вчерашнего закрытия рынка, это соответствует 5.1% акционерного капитала, или 36.3 млн акций. Временные рамки и объем новой программы схожи с параметрами предыдущей, которая была объявлена в августе 2018 и завершилась спустя год. Было выкуплено 4.96% акционерного капитала (при расчете до погашения 35 млн акций в августе 2019). Правило для определения объема выкупа также не изменилось: ЛУКОЙЛ распределяет располагаемый FCF в пропорции 50:50 между возвратом акционерам путем выкупа акций и инвестициями в органический рост или сделки M&A; выкупленные акции в итоге планируется погашать. Это смягчает влияние выкупа на долю акций в свободном обращении (по данным МосБиржи, сейчас она составляет 54%), одновременно повышая дивиденд на акцию и доходность.

Ожидаемые темпы выкупа – $1.4 млрд, исходя из FCF 2019П: аналогично предыдущей программе, срок окончания установлен на конец 2022, что оставляет компании значительную свободу выбора в отношении темпов выкупа и позволяет скорректировать их в соответствии с изменениями располагаемого FCF. По нашим оценкам, в ближайшее время ЛУКОЙЛу должно быть доступно около $1.4 млрд располагаемого FCF 2019П, который можно использовать для выкупа (с корректировкой на $1.6 млрд, потраченных на публичную оферту). Это предполагает доходность 2% сверх дивидендной доходности около 4.7% за 2019П. Наш позитивный прогноз по FCF на 2019 поддерживается не только устойчивым показателем FCF за 1П19 (308 млрд руб., +70% г/г) на фоне сложных рыночных условий, но также активностью в сфере M&A, наблюдаемой с начала года (Marine XII в Конго). Хотя темп выкупа на данном этапе неизвестен, мы ожидаем, что он вскоре станут понятным, поскольку ЛУКОЙЛ подробно раскрывает статистику по программе выкупа.

Инвестиционный профиль ЛУКОЙЛа – не только выкупы. Схема «выкуп-погашение» стала существенным фактором инвестиционной привлекательности ЛУКОЙЛа, что неудивительно, учитывая, что на предыдущий выкуп пришлось примерно 4% годовой доходности сверх дивидендной доходности 4% за 2018. Объявление о новой программе предполагает реализацию еще одного важного позитивного катализатора для акций компании, и в этой связи мы воспользуемся возможностью напомнить о другой сильной стороне инвестиционного профиля ЛУКОЙЛа: хорошие балансовые показатели компании, ее фокус на добыче высокорентабельной нефти и завершенная инвестпрограмма в переработке обеспечивают устойчивые позиции в условиях текущей волатильности на рынке. Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по ЛУКОЙЛу.Q17

________________________________________

Аналитический департамент АТОН

+7 (495) 777-6677 | research@aton.ru