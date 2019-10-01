Судя по последним данным, мировая экономика в сентябре текущего года пережила худший месяц за последние много лет. Особенно плохо дела обстоят в Европе. Индексы активности в обрабатывающей промышленности PMI ушли глубоко ниже критического значения в 50 пунктов. В Италии индекс упал до 47.8, в Испании — до 47.7, в Германии вообще невиданный с момента последнего кризиса уровень – 41.7, только во Франции индекс PMI еще держится чуть выше черты – 50.1 пункта.

Общий показатель по еврозоне в сентябре находился на отметке 45.7 – минимальное значение за семь лет. Одним словом, промышленность еврозоны находится в плачевном состоянии: нет экспортных заказов, нет внутреннего спроса, а самое главное, нет пока на горизонте вариантов, как выйти из этого положения. Стимулирование со стороны Европейского ЦБ желаемого эффекта не дает, нужны фискальные усилия на общеевропейском уровне, чтобы как-то оживить экономику.

Не лучше дела обстоят и в России. Наш показатель в сентябре продолжил пикировать, индекс PMI в обрабатывающей промышленности упал до минимума с мая 2009 года. Падение продолжается четвертый месяц подряд, ниже 50 пунктов индекс находится уже почти полгода. Непонятно, кто и как может исправить ситуацию. ЦБ РФ таргетирует инфляцию, ставку снижает медленно, темпы роста для нашего регулятора не являются приоритетными. Возможно, в будущем положительный эффект даст реализация национальных проектов.

Шокировали и американские данные. ISM в обрабатывающей промышленности в сентябре упал на минимум за 10 лет – его значение составило 47.8 пункта против 49.1 в августе. Практически все компоненты говорят о серьезном спаде, особенно опережающие индикаторы по новым заказам и новым экспортным заказам, этот индекс оказался вообще на уровне 41. Отмечу, что индекс ISM является очень важным опережающим индикатором для ФРС. Скорее всего, придется американскому ЦБ и дальше снижать ставку рефинансирования, иначе вся экономика быстро скатится в рецессию.