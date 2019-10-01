Новость о запуске программы выкупа рынок, как правило, встречает с оптимизмом. Компания не собирается этим поддерживать какую-то конкретную цену, но это все равно хороший знак. В долгосрочном плане акций в обращении становится меньше, значит после окончания выкупа дивиденд на акцию может стать больше.

В текущих ценах $3 млрд – это около 5% акций ЛУКОЙЛа, в свободном обращении находится около 54% его бумаг. ЛУКОЙЛ при этом не стремится стать непубличным обществом. Снижение числа акций в свободном обращении не ухудшит рейтинги компании, ее позиции в индексах и не приведет к другим негативным последствиям. С финансовой точки зрения инвесторам, на мой взгляд, опасаться тоже нечего. Программа рассчитана на три года ($250 млн в квартал). Свободный денежный поток ЛУКОЙЛа сейчас около $2,5 млрд в квартал, следовательно выкуп не приведет к сокращению объема дивидендов или усилению долговой нагрузки.

Что касается рынка, то новость, на мой взгляд, будет быстро отыграна, котировки в четвертом квартале будут в диапазоне 5-6 тыс. руб. Волатильность обусловлена скачками цены на нефть.