Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,23%, закрывшись на отметке 2940,25 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,28%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на два базисных пункта — до 1,64%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт — до —0,57%.

Поводом для минорных настроений послужили разочаровывающие данные по экономике США. Так, согласно данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности Соединенных Штатов в сентябре упал до 47,8%, продемонстрировав самое слабое значение с момента окончания рецессии 2009 года. В августе показатель был зафиксирован на уровне 49,1% (эксперты ждали роста до 50,4%).

Однако не менее важные данные — отчет о рабочих местах, которые подтвердят или опровергнут силу американской экономики, их рынкам предстоит оценить в пятницу.

В настоящий же момент индекс S&P 500 подошел к своей ключевой поддержке 2940 п., и если игроки не смогут удержать данный рубеж, бенчмарк может потерять еще от 50 до 100 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,01%, закрывшись на отметке $59,25. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" за океаном на прошлой неделе упали на 5,92 млн баррелей. Однако слабые экономические статданные, поступающие из разных уголков мира, создают негативный сентимент в отношении перспектив глобального спроса на энергоносители, способствуя дополнительному давлению на стоимость нефти.

В текущей ситуации основная линия обороны "быков" находится на уровне $58 и, если он будет сдан, цена фьючерсного контракта Brent может вплотную приблизиться к отметке $55.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,42%, закрывшись на отметке 2758,83 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 131500 и 130000. Сопротивления — 133000 и 135000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 65,26 руб./$, потеряв 0,62% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 64,80. Основное сопротивление расположено на уровне 65,60.

Совокупность таких факторов, как возросшая волатильность на внешних финансовых площадках, причиной которой является неспадающая торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином, а также ушедшая премия за риск в стоимости фьючерсных контрактов Brent и WTI на фоне стремительного восстановления добычи «черного золота» Саудовской Аравией, станут существенными рисками для российской валюты, которая, лишившись поддержки от налогового периода, октябрь может провести в диапазоне 63,50–67 по отношению к американскому доллару.