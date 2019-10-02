Внешний фон перед стартом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Азиатские площадки вновь не демонстрируют единой динамики, а котировки нефти прибавляют, но незначительно. При этом индексы США завершили вчерашний день снижением в пределах 1%, тем самым закрепившись ниже ключевых уровней поддержки, что с технической точки зрения является признаком продолжения коррекции. Фундаментальный фон и общие настроения на рынке в настоящий момент соответствующие. В отсутствие новостей по предстоящим торговым переговорам, участники рынка обратили внимание на прогноз ВТО по темпам роста мирового ВВП в 2019 и 2020 гг – обе оценки были снижены до уровня 2.3%, что ниже представленной ранее оценки Fitch на 2019 на уровне 2.5%. Особое беспокойство вызывает снижение оценки роста мировой торговли.

Согласно сообщению ВТО, организация ожидает замедления темпов роста мировой торговли в 2019 до 1.2%, хотя еще в апреле прогноз закладывал темпы роста на уровне 2.6%. Основная причина понятна – торговые разногласия США и Китая, которые привели к снижению экспорта и импорта во всех ключевых регионах. Еще одним фактором вчерашнего снижения индексов стали чрезмерно слабые данные по индексу деловой активности в промышленности США, который в сентябре резко упал до 47.8% по сравнению с 49.1% в августе. Это минимальное значение показателя с 2016 года и оно заметно ниже ожиданий аналитиков.

Цены на нефть продолжили снижение, но уже не такими быстрыми темпами как в начале недели. Помимо неуверенности трейдеров в будущем спросе на сырье и закрепления ниже важного уровня $60 по Brent, поводом для снижения мог стать объявленный выход Эквадора из ОПЕК. Его добыча не велика (около 500 тыс. баррелей в сутки), однако за последний год это уже второй подобный случай – в конце 2018 организацию покинул Катар. Это означает снижение авторитета ОПЕК и обеспечивает большую самостоятельность отдельных стран, которые в том числе, вероятно, не захотят сокращать добычу. Разногласия в рамках картеля существуют давно, что может сказаться и на будущих переговорах ОПЕК+.

Рубль продолжил дешеветь на слабом внешнем фоне, но пока вряд ли опустится ниже 65.50 к доллару. Минфин РФ вновь проведет безлимитный аукцион, однако особых надежд на его поддержку для рубля нет. Лукойл с 1 октября начинает новую программу обратного выкупа сроком до декабря 2022. Новость вывела акции в лидеры роста, но считаем, что будет возможность купить их дешевле в ближайшее время.