Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в настоящий момент торгуются в плюсе, прибавляя около 0,2% в попытке отыграть вчерашнее падение после слабых данных PMI.

Макростатистика среды – это индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании (11:30) и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь (15:15).

В рамках S&P 500 отчитается строительная компания Lennar (до открытия рынка). В текущем году для строителей наступило золотое время. Акции поддерживают хорошие данные с рынка жилья, когда заключается много контрактов купли-продажи, продаётся много домов как на первичном, так и вторичном рынке. Падающие доходности, а с ними и ставки по ипотеке, – тоже внесли свою лепту в капитализацию компаний-строителей.

При этом надо понимать, что на завершающей стадии бизнес-цикла американский потребитель в целом насыщен крупными покупками, и ждать нового всплеска продаж домов не стоит. Рынок так и не превзошёл июльский максимум – наивысшее значение с кризиса 2008 года. Общий тренд на понижение доходностей в мире вызван смягчением денежно-кредитной политики ведущими ЦБ и потому низкие ставки в длительной перспективе никуда не денутся. Другое дело, что эффект от них всё меньше и меньше, хотя домов продаётся по-прежнему много.

Со своего минимума в декабре прошлого года ETF на акции домостроителей (XHB) прибавил 38%, тогда как S&P 500 – около 22%.

В своей квартальной отчётности Lennar намекнёт на перспективы отрасли и, вероятно, скорректирует прогнозы по выручке. Американские потребители вряд ли станут принимать решение о покупке домов в ближайшие месяцы, обычно это делают в начале года, зима – уже не сезон.

Строители не единственные, кто получает выгоду от низких ставок. Банки наращивают выдачу кредитов на рефинансирование ипотеки существующим клиентам. В корпоративной отчётности за прошлый квартал они уже отмечали ипотеку как один из драйверов роста.

К традиционной повестке добавляется ещё и визит американского министра торговли в Индию. Соединённые Штаты продавливают закупки своей сельскохозяйственной продукции и препаратов-дженериков. От встречи в Нью Дели не ждут ничего особенного, но ход переговоров может отразиться на отдельных рыночных игроках (например, на Pfizer, летом купившего крупнейшего производителя дженериков Mylan). Встреча с министром торговли Индии состоится завтра.