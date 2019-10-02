Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг изменения котировок вновь носили разнонаправленный характер. Лукойл (LKOH), объявивший новую программу выкупа собственных акций на $3 млрд., вырос на 2.6%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подорожали на 1.7%, Татнефти (TATN) – на 1.1%. Тем временем сектор черной металлургии подтвердил свою чувствительность к состоянию мировой экономики – слабые данные по деловой активности в США стали поводом к коррекции вниз по бумагам ММК (MAGN, —1.1%), НЛМК (NLMK, —1.1%) и Северстали (CHMF, —1.0%).

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подешевели на 21.5%, Нефаза (NFAZ) – на 11.3%, Томской распределительной компании (TORS) – на 5.6%.

Фондовые индексы США понизились на 1.1% — 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing PMI, как стало известно вчера, в сентябре опустился до 47.8 п. – минимального значения примерно за десять лет, что вызвало всплеск волатильности на фондовом рынке США и может негативно отразиться на спросе на развивающихся рынках.

Сегодня во второй половине дня (15:15 мск) ожидается публикация данных ADP по занятости в США, которые также могут повлиять на ожидания инвесторов.

На валютном рынке в начале торгов вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за снижение склонности инвесторов к принятию риска после публикации слабых данных по экономике США.



