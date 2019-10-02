Российский рынок акций во вторник, 1 октября, показал разнонаправленную динамику. В первой половине торгов индексы демонстрировали уверенную динамику, однако ближе к концу сессии вновь активизировались продавцы. Результаты индекса МосБиржи могли бы быть и хуже, если бы не фактор ослабления рубля, который хоть немного, но все-таки поддержал акции экспортеров.

Долларовый РТС в свою очередь вчера вновь завершал торги на отрицательной территории. За последние 11 сессий он снижался в 9 случаях. За это время котировки просели на 5%. Динамика нашего рынка не сильно выделяется среди других развивающихся площадок, которые показывают схожую тенденцию.

По индексу МосБиржи наблюдаем временную фазу боковой консолидации. При этом не исключаем сползание котировок в сторону 2705-2715 п.

Что касается USD/RUB, то накануне курс полностью протестировал диапазон 65-65,5. Эти рубежи при прочих равных могут выступить областью торможения восходящего импульса.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета об оборотах Московской биржи.

Локомотивом наблюдавшегося в начале предыдущих торгов роста российского рынка выступили акции Лукойла (+2,65%), продемонстрировавшие мощный восходящий импульс благодаря объявлению новой программы обратного выкупа на сумму $3 млрд. Объемы торгов были максимальными среди всех российских акций (9,4 млрд руб.). С одной стороны, выкуп было ожидаемым, но с другой, это все равно позитив для бумаг так как скупка происходит с открытого рынка. То есть формируется дополнительный спрос в биржевом стакане, что поддержит акции в среднесрочной перспективе. Лукойл может показывать опережающую динамику относительно коллег по сектору и индексу МосБиржи.

При этом мы планируем активно следить за ходом выполнения байбэка. И хотя он рассчитан на 3 года, выкуп может завершиться раньше, как это было в прошлый раз. По мере того как он будет исполнен условно на 2/3 от предполагаемого объема, продавцы в ожидании окончания программы могут активизироваться и заранее начать выходить из спекулятивных длинных позиций.

Во вторник активно повышались бумаги и другого представителя нефтегазового сектора – обыкновенных акций Сургутнефтегаза (+1,68%). По-прежнему никаких причин для роста этих бумаг не появлялось. Присоединяться к восходящему движению, на наш взгляд, весьма рискованно, так как нет понятных триггеров. Например, такая же неопределенная картина в плане дальнейшего роста в обыкновенных бумагах Россетей, которые вчера внезапно рухнули на 3%.

Уверенно хуже рынка продолжают выглядеть представители металлургического сектора, главным образом черной металлургии. Накануне все сталевары потеряли более 1%. А бумаги Северстали опустились к новым минимумам текущего года.

Слабая динамика представителей отрасли обусловлена негативными трендами на рынке стали в целом. На мировых рынках цены на стальную продукцию в последние месяцы уверенно снижаются. Этому способствует рост предложения и ожидания слабый спрос в условиях замедления экономики ключевых стран-потребителей, а также торговых войн. Внутренние цены в России еще не в полной мере заложили масштаб падения на мировых площадках и, вероятно, продолжат снижаться в ближайшей перспективе. Это создает негативный фон для акций Северстали, НЛМК, ММК, ЕВРАЗа. Несмотря на перепроданность бумаг, потенциал для снижения сохраняется. По-прежнему отмечаем осторожный взгляд на эти инструменты, которые в последние 2-3 года среди инвесторов стали популярными дивидендными фишками.

Фьючерсы на нефть Brent во вторник снижались ниже $59. Стоимость барреля в рублях опустилась ниже 3850. Сегодня с утра наблюдается небольшой отскок, однако масштаб пока незначительный. Рост обусловлен реакцией на данные по запасам нефти в США от API, которые вновь указывают на возобновление их снижения.

Американские фондовые индексы резко снизились во вторник после того, как данные указали, что промышленная активность в США сократилась, усилив опасения о приближающейся рецессии. Индекс PMI от института менеджеров по поставкам (ISM) в сентябре составил 47,8 п. по сравнению с 49,1 п. месяцем ранее. Это минимум за 10 лет. Экономисты ожидали значение индекса на уровне 50,1 п. Значение индикатора выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме сектора, ниже — о спаде.

На фоне столь слабых данных инвесторы предпочли зафиксировать длинные позиции — индекс S&P 500 во вторник просел на 1,22%. Продолжение этой просадки и потенциальное закрепление ниже 2935 п. может открыть дорогу в сторону 2850 п.

После публикации цифр от ISM доллар, уверенно росший в течение последних дней, скорректировался. Слабые макроданные заставляют участников рынка закладывать в котировки рост вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что в свою очередь негативно для доллара в целом. Ключевым событием в этом плане могут стать данные с рынка труда США в пятницу (Nonfarm payrolls и безработица). Реакция рынка будет схожей: сильная статистика поддержит USD, а в случае падения количества новых рабочих мест, условно ниже +100 тыс., могут усилиться ожидания того, что ФРС будет более активно снижать ставки.

Дональд Трамп накануне успел в очередной раз упрекнуть ФРС в том, что регулятор позволил доллару существенно укрепиться, что в итоге и привело к слабости в промышленности.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,17%, нефть Brent в плюсе на 0,66%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем недалеко от уровня закрытия вторника.