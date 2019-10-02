По итогам торгов 1 октября индекс МосБиржи вырос на 0,42%, до 2758,83 п., а индекс РТС снизился на 0,34%, до 1329,37 п.

Фактором общей поддержки рынка стал рубль, который слабел на фоне дешевеющей нефти и усиления доллара на глобальном рынке. Впрочем, к вечеру позиции «американца» начали слабеть, но нефти это не помогло, как и рублю. Безусловным фаворитом дня стали бумаги «ЛУКОЙЛ» (+2,65%). Компания с 1 октября объявила о начале программы обратного выкупа на $3 млрд, или в объёме около 5,1% от уставного капитала по ценам закрытия 30 сентября. В первой половине дня самыми слабыми были Polymetal (-0,3%) и «Полюс» (+0,05%). Однако негативная статистика из США помогла золоту выйти в плюс, что поправило положение отечественных производителей драгоценных металлов. Негатива на рынке было предостаточно. Российский PMI в обрабатывающих отраслях упал до 46,3 п. с 49,1 п. в августе на фоне существенного сокращения новых заказов и роста увольнений. Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой торговли в текущем году до 1,2% с прежних 2,6%. В 2020 году рост ожидается на 2,7% по сравнению с прежним прогнозом 3,0%. Fitch Ratings ожидает, что рост мировой экономики в текущем году замедлится до 2,6%, а в 2020 году до 2,5% вместе с замедлением расширения ВВП Китая до 5,7%. Не радует и европейская статистика. PMI еврозоны в производственной сфере упал до минимального значения за семь лет, а Европа — это одно из важнейших направлений для отечественного экспорта. В лидерах дня на отечественном рынке также оказались X5 Retail Group (+1,71%), «Сургутнефтегаз» (+1,68%), «Юнипро» (+1,21%) и «Татнефть» (+1,09%). Самыми слабыми были «Россети» (-3,07%), «Интер РАО» (-2,67%), «М.Видео» (-1,92%) и привилегированные «Башнефть» (-1,83%). Активность была относительно низкой, и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 38,375 млрд рублей. Позитивом для рынка стала информация Московской Биржи о росте числа частных инвесторов до 3 млн человек, а также числа индивидуальных инвестиционных счетов до 1,17 млн. Лишь с начала текущего года число частных инвесторов увеличилось на 1 млн, хотя за 2018 год их прирост составил 700 тыс. Отрадно, что объём торговли акциями частными инвесторами составляет уже 33,5%, а облигациями 8,7%. Постепенно отечественный рынок становится всё более интересным для частных инвесторов, чему также способствует падение доходности банковских депозитов.

Рубль слабел в течение дня, как под давлением нефти, так и доллара. Индекс американского доллара подбирался к максимальным за 29 месяцев значению. К вечеру он немного просел на фоне негативной статистики по производственной активности, но всё же оставался достаточно сильным, чтобы вызвать очередное недовольство Д. Трампа в адрес ФРС. Нефть к вечеру оказалась не выше $60 за баррель Brent, а ниже $59. Соответственно, можно говорить о том, что падение продолжилось на ожиданиях спада в мировой экономике, о чём свидетельствуют данные по производственной активности от Китая до США. С другой стороны, ждать резкого ослабления рубля не стоит, если только этому не поможет американский Конгресс. При прочих равных, у рубля остаётся его положительное сальдо платёжного баланса, профицит бюджета, отрицательный чистый долг и реальная высокая доходность. В среду Минфин проведёт аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в доступном для размещения объёме.

Производственная активность снижается не только в России. Американский рынок начинал день вполне солидным ростом, пока свежий индекс ISM в производственной сфере не показал спад до 47,8 п. вместо повышения до 50,2 п. Это худший показатель индекса с июня 2009 года. Расходы на строительство выросли в августе лишь на 0,1% при ожиданиях 0,5%. В данной ситуации статистика от Markit уже не играла большой роли, хотя показала рост PMI в производственной сфере до 51,1 п. с 50,3 п. в августе. Естественно, что ожидания снижения ставки на заседании в конце октября повысились до 65% с 40% днём ранее. Д. Трамп поспешил обвинить председателя ФРС Дж. Пауэлла в слабости производственного сектора американской экономики. Естественно, что Д. Трамп хотел бы ставки ближе к нулевым, а лучше ниже нуля. Д. Трамп также указал на ответственность ФРС в том, что доллар укрепился в последнее время, мешая американским экспортёрам. В брокерском секторе американского рынка намечается онлайн революция. Один из крупнейших брокеров Charles Schwab (-9,73%) объявил о том, что ликвидирует комиссии для онлайн торговли акциями, паями биржевых фондов и опционами в США и Канаде. Естественно, что новость обвалила акции конкурентов по сектору. На фоне слабой статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти до 1,65%. По итогам торгов DJIA упал на 1,26% до 26573,04 п., а S&P 500 на 1,23% до 2940,25 п.

Настроения в Азии были столь же негативными. Реальное свидетельство замедления американской экономики при весьма сдержанном Федрезерве беспокоит инвесторов. Меж тем, активность в азиатском регионе была низкой из-за выходных в Китае и Индии. Австралийский рынок демонстрировал существенную просадку на новостях о том, что National Australia Bank заплатит штрафы в размере 1,123 млрд австралийских долларов. Южнокорейский KOSPI провалился на фоне испытаний дальнобойной баллистической ракеты в Северной Корее. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21791,58 п. (-0,43%), S&P/ASX 200 — 6646,80 п. (-1,42%), KOSPI — 2041,21 п. (-1,51%).

Американская статистика негативно сказалась и на нефти. Однако ситуацию спасли данные по запасам. API сообщил о том, что на неделе, завершившейся 27 сентября, коммерческие запасы нефти в США упали на 5,9 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,1 млн бар., а дистиллятов упали на 1,7 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 1,3 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 308 тыс. бар. и сокращение дистиллятов на 2,2 млн бар. Эквадор сообщил о том, что покинет Организацию стран экспортёров нефти с 1 января 2020 года по причине фискальных проблем. Благодаря данным API котировки нефти встретили новый день ростом. К 9:00 мск Brent — 59,34 (+0,76%), WTI — $54,26 (+1,19%), Золото — $1484,8 (-0,28%), Медь — $5676,92 (+0,57%), Никель — $17385 (+1,96%).

Индекс доллара подрастал на 0,04% до 99,16 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 1,655%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,094 (+0,05%), GBP-USD — $1,228 (-0,11%), USD-JPY – 107,79 (+0,04%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Однако негатив выражается лишь в снижении азиатских индексов. Рост цен на сырьевые контракты при относительно слабом рубле может поддержать экспортные секторы отечественного рынка. Кроме того, дальнейшее ухудшение статистики в США и других регионах намекает на продолжение цикла смягчения денежной политики в мире, что является позитивом для высокодоходного рубля.