Российский рынок акций вчера начал день очень бодро, но начавшееся ближе к нашему закрытию падение фондовой Америки во многом нивелировало успех первой половины дня. Поводом для снижения американских индексов послужила негативная статистика по активности в промышленности, показавшая увеличение рисков рецессии.

В результате, перегретые американские индексы по итогам дня потеряли 1,2%. Причем значительная доля снижения пришлась на время, когда российский фондовый рынок уже отторговался.

Сегодня с утра американские фьючерсы лишь в небольшом плюсе. Поэтому сегодня ждем открытия отечественного рынка с небольшим минусом. Первую половину дня Индекс Мосбиржи проведет в районе поддержки 2750 пунктов.

А вот дальнейшая динамика рынка уже плохо поддается прогнозу. С одной стороны, для роста просто не хватает притока свежих денег. С другой – особого желания продавать еще не видно. Однако при ухудшении внешнего фона рублевый индикатор рынка вполне может двинуться в сторону следующей поддержки 2700 пунктов.

Вчера нефть сходила к сильной поддержке 58,5 доллара за баррель. Никаких особых поводов для снижения вновь нет. Отскок начался лишь ночью и сегодня с утра продолжается на фоне данных Американского института нефти о снижении запасов нефти в стране на 5,9 млн баррелей. Сегодня ждем статистику от Минэнерго США. Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 1,6 млн баррелей.

Если официальные данные порадуют «быков», то котировки сырья попробуют закрепиться выше 60 долларов и двинуться к первой цели роста – 62 доллара за баррель.

Поэтому в ожидании хорошей статистики можно рискнуть и прикупить нефтянку, прежде всего «Лукойл», который среднесрочно выглядит сильнее остальных бумаг из-за объявленной программы выкупа акций.

Очень хочется взять и черных металлургов. Прежде всего «Северсталь», которая сверху вниз подходит к отметке 900 руб. Причиной падения является снижение цен на сталь, в результате чего бумаги даже игнорируют ослабление рубля. С другой стороны, растет дивидендная доходность акций компании и этот фактор нужно помнить и учитывать при остановке падения цен на сталь.

Плохая статистика по США привела к остановке укрепления доллара и даже позволила паре евро-доллар завершить день выше отметки 1,09. Это благоприятно сказалось на рубле, который так и не стал всерьез тестировать отметку 65,5.

Сегодня очень вероятно небольшое укрепление рубля, быть может, пара доллар-рубль попытается уйти под отметку 65 в том числе на закрытии «длинных» позиций. Однако среднесрочно мы смотрим на рубль пессимистично, курс 66 руб за доллар мы еще увидим.