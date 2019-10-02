Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее коррекционное повышение стоимости нефтяных фьючерсов пока выглядит недостаточным для начала активных покупок в российских акциях.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных контрактов. Они могут заметно сдвинуться под влиянием предстоящей публикации еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК.). Косвенное влияние на ход торгов также может оказать выход сентябрьской оценки изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (15.15 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.42%) и РТС (-0.34%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сравнительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена продолжившейся тенденцией к ослаблению курса рубля. Именно по этой причине он не сумел удержаться на позитивной территории.

Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он уже к исходу первого часа торгов прочно закрепился «в плюсе». Этому способствовала позитивная динамика тяжеловесных акций нефтяной компании «Лукойл». Взнос этих бумаг во вчерашний прирост индекса МосБиржи как раз и составил почти 0.4%, которые он прибавил по итогам дня. Без учета указанного фактора индекс МосБиржи закрылся бы лишь с незначительным повышением.

Минувший день обошелся без важных новостей из-за рубежа. Однако среди значимых внешних сигналов стоит отметить вечернее обновление месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Они просели ниже уровня, на котором торговались до недавней атаки на объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии. Указанная страна сумела полностью восстановить объемы добычи углеводородов и исполнила все свои текущие обязательства по экспортным поставкам.

Стоит также отметить негативное закрытие рынка акций в США. Этому способствовало падение сентябрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе до десятилетнего минимума. Впрочем, слабая североамериканская статистика способна служить аргументом в пользу дальнейшего снижения ставки ФРС. Решение по этому поводу может быть принято уже 30 сентября.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 9.4 п., или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции вновь завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером прироста среди голубых фишек выступили акции Лукойл (LKOH RM, +2.65%). Прямым и косвенным стимулом для активного роста стоимости указанных бумаг послужило сообщение эмитента о запуске новой программы выкупа собственных акций и депозитарных расписок. Общая сумма их приобретения на открытом рынке составит до $3 млрд в срок с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Несмотря на существенное однодневное повышение среднесрочная техническая картина в акциях «Лукойла» пока выглядит нейтральной. Они все еще находятся в средней части своего девятимесячного диапазона 5000-6000 руб. Однако указанная позитивная новость способствует их восстановлению в район 5700-6000 руб. в ближайшие недели и месяцы.

Отметим также заметный прирост акций Татнефть-ао (TATN RM, +1.09%) и Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.68%). В голосующих акциях «Татнефти» наметился пока слабый коррекционный отскок после недавнего дивидендного разрыва. Что же касается обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», то они несколько сократили спрэд по отношению к привилегированным бумагам нефтяной компании, по которым платятся намного более высокие дивиденды. До начала агрессивной сентябрьской скупки в обеих указанных акциях разница в цене между ними была существенно большей.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —0.54%) демонстрировали слабость, характерную для них в моменты существенного ослабления рубля по отношению к основным иностранным валютам. Не исключено, что в ближайшие дни они вновь проверят на прочность близкий уровень поддержки, расположенный в районе 225 руб.

Существенно хуже рынка также закрылись наиболее ликвидные представители сектора электроэнергетики: Россети-ао (RSTI RM, —3.07%), Россети-ап (RSTIP RM, —3.09%), ИнтерРао (IRAO RM, —2.67%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —1.61%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной вечерней просадки подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.5%. Рынок акций в Китае сегодня и в ближайшие дни останется закрытым.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать скорее как позитивное. Вместе с тем, утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов и контрактов на фондовые индексы США носит всего лишь коррекционный характер. Поэтому сегодня сложились условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.