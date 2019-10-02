Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 1,1-1,3%. Индекс S&P500 при этом опустился ниже поддержки 2955 пунктов и подошел к средней полосе Боллинджера недельного графика (2930 пунктов), пробой которой может спровоцировать среднесрочное снижение в район 2800 пунктов. Основной причиной продаж выступали неожиданно слабые данные по промышленному сектору страны, деловая активность в котором упала до минимума за более чем 10 лет. Такая ситуация несколько подрывает мнение о стабильности американской экономики.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 1,4%. В европейском регионе также были опубликованы слабые данные по промышленному сектору.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,5%. Биржи Китая до конца недели закрыты в связи с национальным праздником. Инвесторы избегают риска на фоне опасений относительно замедления мировой экономики.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1% после умеренного падения накануне, вызванного опасениями в отношении более низкого спроса. Поддержку рынку утром среды оказывают данные Американского института нефти (API) о падении запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей при сокращении запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 2,1 млн баррелей. Цены на нефть Brent остаются ниже 60 долл после падения в район 58 долл во вторник. Котировки WTI расположены ниже 55 долл после движения к 53 долл днем ранее. В среду основное внимание инвесторов будет приковано к еженедельному отчету Минэнерго США по запасам. Данные API предвещают неплохие для “быков” данные.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики. Долларовый индекс по-прежнему чувствует себя менее уверенно ввиду слабости рубля, в то время как индекс Мосбиржи остается в рамках краткосрочного диапазона 2740-2780 пунктов. Рублевый индикатор при преодолении 2740 пунктов может взять курс на 2715 пунктов, а долларовый нацелен на отметку 1315 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индексов выступают отметки 2780 и 1355 пунктов.

Рубль накануне продолжил ослабление против доллара и евро, опустившись до новых локальных минимумов. Пара доллар/рубль остановила повышение у сопротивления 65,40 руб, при пробитии которого будет стремиться к 66 руб. Пара евро/рубль поднялась чуть выше 71,30 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Способность удержать указанную отметку может означать готовность евро к движению в район 73 руб (верхняя полоса Боллинджера).

Утром российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за ухудшением внешнего фона, но в течение дня продажи могут быть ограничены ввиду попыток роста цен на нефть. Последний фактор должен оказать локальную поддержку рублю и, вероятно, вызовет некоторую его коррекцию с минимумов в утренние часы. В течение дня основное внимание будет направлено на первые ежемесячные данные по рынку труда США, а также на отчет Минэнерго страны по запасам нефти и нефтепродуктов. Фондовые площадки вернулись к краткосрочному снижению.



