Российский рынок акций снизится в начале дня на фоне падения индексов деловой активности в США и европейских странах и опасениях за рост мировой экономики. Снижение азиатских площадок сигнализирует об уменьшении аппетита инвесторов к риску.

ИНДЕКСЫ

"Сегодня в начале торгов не исключена возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС. Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing PMI, как стало известно вчера, в сентябре опустился до 47,8 пункта — минимального значения примерно за десять лет, что вызвало всплеск волатильности на фондовом рынке США и может негативно отразиться на спросе на развивающихся рынках", — отмечает Антон Старцев из компании "Олма".

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка в среду видит перспективы повторного теста локальных минимумов в районе 2740-2750 пунктов.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Однако негатив выражается лишь в снижении азиатских индексов", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

При этом аналитик считает, что рост цен на сырьевые контракты при относительно слабом рубле может поддержать экспортные секторы отечественного рынка.

ВАЛЮТА

В среду рубль продолжит находиться под давлением на фоне снижения аппетита инвесторов к риску, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 64,8-65,6 рубля.

На валютном рынке в начале торгов вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за снижение склонности инвесторов к принятию риска после публикации слабых данных по экономике США, также отмечает Старцев из компании "Олма".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись снижением примерно на 1% после публикации ряда статданных из США и еврозоны, вызвавших опасения относительно замедления роста мировой экономики.

Основные биржевые индексы США во вторник закрылись в минусе на фоне снижения деловой активности в стране.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,11-0,13%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на 0,6-1,5% из-за падения американских бирж после негативной промышленной статистики: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,39%, японский Nikkei 225 — на 0,49%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,22%.

Стоимость нефти растет на 0,8% — до 59,36 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,01% — до 1,0931 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок изменился разнонаправленно по индексам на фоне ощутимого (более чем на 50 копеек) ослабления рубля к доллару.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,42%, до 2758,83 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,34%, до 1329,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 40 копеек — до 65,27 рубля, евро — на 72 копейки, до 71,39 рубля, следует из данных Московской биржи.