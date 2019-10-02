"Лукойл": темпы выкупа акций в этом году могут быть ниже, чем в 2018 году
Лукойл объявил о запуске новой программы выкупа акций и депозитарных расписок на открытом рынке суммарным объемом 3 млрд долл. Заявленный срок действия программы – с 1 октября 2019 г. по 30 декабря 2022 г. Выкуп будет осуществлять 100%-я «дочка» нефтяной компании, Lukoil Securities Ltd. По цене вчерашнего закрытия (82,74 долл./ГДР) указанный объем программы соответствует 36,3 млн обыкновенных акций, что составляет 5,1% акционерного капитала компании.
Наш комментарий: Лукойл не раз заявлял, что в соответствии со своей финансовой политикой в ближайшее время планирует начать новую программу обратного выкупа. Следует отметить, что указанные временные рамки ничего не говорят о вероятной интенсивности программы. Так, предыдущая программа (также объемом 3 млрд долл.) была запущена 3 сентября 2018 г. и должна была продлиться до 30 декабря 2022 г. Однако в итоге компания смогла завершить ее 19 августа 2019 г., т.е. меньше чем за год. Новая программы также вполне может быть завершена раньше. С другой стороны, у эмитента нет никакого формального обязательства завершать ее в 2022 г. – компания может продлить ее действие по своему усмотрению. Согласно комментариям Лукойла, по окончании программы выкупленные акции будут погашены.
В целом мы считаем новость положительной для Лукойла. Вчера рынок позитивно отреагировал на нее: к закрытию акции компании подорожали на 2,3%, опередив индекс РТС Нефти и Газа примерно на 2,3 пп.
Вместе с тем необходимо отметить, что в этом году Лукойл уже потратил 1,4 млрд долл. на выкуп акций в рамках оферты акционерам, и это следует учитывать в связи с запуском новой программы выкупа. Мы полагаем, что темпы выкупа акций в этом году могут быть ниже, чем в 2018 г.
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