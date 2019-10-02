В следующий вторник завершается период усреднения резервов сентября–октября, при этом объем ликвидности в системе остается высоким. Чтобы ограничить чрезмерное понижательное давление на однодневные ставки, Банк России вчера объявил о проведении однодневной депозитной операции тонкой настройки на сумму 500 млрд руб. Банки использовали лимит в полном объеме, и ставки чуть подросли ввиду оттока ликвидности. Однодневная ставка на рынке межбанковского кредитования составила в среднем 6,83%, поднявшись за день на 3 бп. Однодневная ставка валютного свопа изменилась незначительно – ее средневзвешенное значение на закрытии равнялось 6,77% (+5 бп).

Учитывая благоприятный прогноз по динамике ликвидности на эту неделю, Банк России существенно увеличил лимит предложения на очередном недельном депозитном аукционе (на 800 млрд руб., до 2,98 трлн руб.). Однако спрос со стороны банков был весьма умеренным: в итоге было размещено лишь 2,73 трлн руб. (на 553 млрд руб. больше, чем на предшествующей неделе). Таким образом, после расчетов по депозитному аукциону объем средств на корсчетах банков в течение недели, вероятнее всего, будет держаться около 2,35 трлн руб. Это весьма комфортный уровень с точки зрения усреднения, поскольку аккумулированные банками средства в настоящий момент превышают норматив на 170 млрд руб. Судя по всему, на рынке наблюдается неравномерное распределение ликвидности, поскольку вчера два банка привлекли по 100 млрд руб. у Казначейства в рамках операции однодневного репо. Вероятно, этим объясняется сравнительно высокий уровень однодневных ставок, несмотря на достаточный объем ликвидности в системе.

Как мы полагаем, банки в ближайшие дни прекратят аккумулирование резервов, что должно способствовать постепенному снижению однодневных ставок с текущих уровней около 6,80%. Главным риском являются дополнительные депозитные аукционы, которые Банк России, вероятнее всего, вновь проведет на этой неделе, чтобы абсорбировать избыточную ликвидность с рынка.

В других сегментах ставки вчера двигались разнонаправленно. Кривая FRA / процентных свопов сместилась выше еще на 2 бп, хотя ставка MosPrime скорректировалась ниже на 2 бп, до 7,19%. Дальний конец кривой NDF снизился на 9–16 бп, а ставки кросс-валютных свопов закрылись выше на 2–4 бп.