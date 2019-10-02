Сегодня Минфин вновь проведет безлимитный аукцион ОФЗ
Поскольку на прошлой неделе Минфин неожиданно решил провести безлимитный аукцион, объявление параметров очередных аукционов Минфина представляло особый интерес для инвесторов. Министерство и в этот раз решило провести безлимитный аукцион. Среди доступных к размещению выпусков был выбран ОФЗ-26228 (YTM 7,09%), который в последний раз предлагался 21 августа. Тогда выпуск был размещен в полном объеме (20 млрд руб. при спросе 47 млрд руб.) без какой-либо премии к уровню вторичного рынка. Учитывая невысокие потребности Минфина в заимствованиях в 4к19, мы ожидаем, что и на этой неделе регулятор сохранит высокую чувствительность к ценам. В последние несколько недель министерство размещало на первичном рынке ОФЗ-ПД в объеме 15–20 млрд руб. по ценам вторичного рынка. Принимая во внимание текущую стабильную обстановку на вторичном рынке, мы считаем что Минфин с большой вероятностью вновь разместит сопоставимый объем на этой неделе. Сегодняшний аукцион должен повысить ликвидность ОФЗ-26228, что, в свою очередь, может способствовать включению выпуска в индексы GBI-EM (на наш взгляд, именно низкая ликвидность была основным препятствием для включения, тогда как необходимый объем выпуска в обращении был достигнут еще в конце августа). Поддержку ОФЗ-26228 должно оказать включение выпуска в индексы GBI-EM. Кроме того, уже скоро, в апреле 2020 г., его срок до погашения составит ровно 10 лет, в результате чего он получит статус нового 10-летнего бенчмарка. Мы считаем привлекательной идею «Покупать ОФЗ-26228 против ОФЗ-26212».
На вторичном рынке по-прежнему царило затишье. Оборот торгов на МосБирже составил умеренные 9 млрд руб., что на 14 млрд руб. меньше среднедневного оборота за месяц. Середина и ближний отрезок кривой закрылись без изменений или снижением доходностей на 1 бп. ОФЗ-26218 (YTM 7,15%) отстал, прибавив в доходности 2 бп. 10-летние облигации развивающихся стран завершили день разнонаправленно в пределах ±2 бп в доходности.
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