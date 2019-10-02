Российская валюта накануне заметно слабела в паре с долларом США (-0.6%) и в паре с евро (-0.9%) на фоне заметного снижения аппетита к рисковым активам. Одной из основных причин наблюдаемого вчера ослабления валют развивающих стран стало падение производственного индекса деловой активности ISM в США до минимальной с 2008 года отметки, что усилило риски надвигающейся рецессии в Штатах и увеличило спрос на защитные активы. Не добавляют оптимизма рисковым активам и геополитические факторы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, усиливающимися протестами в Гонконге и сохранением неопределенности по торговой войне между США и КНР. Вряд ли можно надеяться и на локальные факторы, которые могли бы поддержать российскую валюту.

В условиях сохранения негативных настроений на глобальных площадках сегодняшний аукцион ОФЗ, в ходе которого Минфин предложит бумаги с погашением в 2030 году без лимита для размещения, вряд ли окажет заметную поддержку рублю. Ограничить негатив в отношении валют развивающихся стран и рубля могут разве что выступления представителей ФРС в вечерние часы, если риторика выступающих окажется заметно более мягкой, чем ожидают рынки.