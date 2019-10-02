Интрига относительно лимитов размещения КОБР в 4к’19 сохраняется, но на фоне остатков ликвидности (корсчета 2.8 трлн руб., депозиты 2.7 трлн руб.) требует от Банка России смелых действий. Вчерашний аукцион по привлечению недельного депозита показал готовность регулятора нарастить лимиты аукциона почти до 3.0 трлн руб., однако этому предшествовало предложение инструмента тонкой настройки, характерного для начала месяца. При готовности разместить 0.5 трлн руб. регулятор встретил предложение 0.8 трлн руб., которые в итоге были транслированы в финальный пул предложения на недельном аукционе – 2.7 трлн руб.

Мы полагаем, что при действующих факторах ликвидности будет логичным увеличение объема КОБР до 1.5-1.7 трлн руб. в 4к’19. Причина в том, что ставки фондирования продолжают торговаться ниже ключевой: Ruonia о/н —11бп (6.89%), валютный своп овернайт —3бп (6.97%).



