На рынках во вторник аппетит к риску продолжил снижаться, что сопровождалось глобальным укреплением доллара, повышением спроса на UST и расширением кредитных спрэдов в евробондах ЕМ. Так, на фоне слабой статистики США доходность UST’10 вчера продолжила снижение (-3 б.п.) до 1,64% годовых при росте доходностей 10-летних евробондов ЕМ на 1-4 б.п. Доходность российского 10-летнего бенчмарка выросла на 3 б.п. – до 3,54% годовых при расширении кредитной премии до 190 б.п. и продолжении роста CDS 5Y (+2 б.п. – до 88 б.п.). Отметим, что перегрев котировок евробондов РФ постепенно нивелируется – кредитный спрэд 10-леток постепенно приближается к своему долгосрочному среднему уровню в размере 200 б.п.

Инвесторы продолжают внимательно следить за новостями из США, пытаясь предугадать дальнейшие действия ФРС. Давление на евробонды ЕМ может сохраниться, однако они их доходности уже не выглядят сильно перегретыми.

Облигации

Рынок ОФЗ продолжает двигаться в боковом направлении при минимальном изменении котировок – во вторник доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 6,77% годовых, 10-летних – повысилась на 1 б.п. — до 7,02% годовых. Ожидание паузы в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также негативный внешний фон, связанный с глобальным укреплением доллара и снижением цен на нефть оказывают давление на котировки госбумаг. Переход Минфина снова к безлимитным аукционам также сдерживает спрос на вторичном рынке, хотя пока министерство ограничивает продажу бумаг, отсекая большинство заявок. Сегодня на аукционе будет предложен один 11-летний выпуск ОФЗ 26228, что вчера оказало давление на длинный конец кривой госбумаг. Сохранение тактики Минфина удовлетворять лишь ограниченный объем заявок, на наш взгляд, нивелирует опасения инвесторов относительно повторения сценария 1 квартала, когда весь спрос на бумаги практически полностью удовлетворялся на первичном рынке.

Сегодня также обратим внимание на данные по недельной инфляции – сохранение тренда по замедлению годовой инфляции подтвердит реализацию сценария МЭР, которое ожидает по итогам года рост потребительских цен на уровне 3,6-3,8%, что повышает шансы на снижение ставки в конце года.

На текущий момент явные драйверы для роста котировок ОФЗ отсутствуют; давление со стороны внешней конъюнктуры сохраняется – ожидаем продолжения консолидации госбумаг.