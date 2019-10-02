В августе выпуск в базовых отраслях увеличился на 2,2% по сравнению с августом 2018 года (в июле — на 2,5%). Замедление роста в основном было связано с показателями в сельском хозяйстве и оптовой торговле. Остальные отрасли (за исключением розничной торговли) продемонстрировали небольшое улучшение годовой динамики, однако этого оказалось недостаточно. Тем не менее в июле — августе в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года выпуск в базовых отраслях увеличился на 2,3%, тогда как за 2К19 годовой рост составил 1,7%. Это указывает на возможное (но, скорее всего, умеренное) улучшение динамики ВВП в третьем квартале.

- Замедление динамики в сельском хозяйстве и оптовой торговле привело к снижению темпов экономического роста в августе. В августе годовой рост в базовых отраслях (на которые приходится примерно 60% ВВП) замедлился до 2,2% с июльских 2,5%. В основном это связано с ситуацией в сельском хозяйстве: в августе по сравнению с августом прошлого года выпуск в этой отрасли увеличился на 2,8% после июльских 5,9% (июльское ускорение могло быть однократным явлением, связанным с более ранним созреванием урожая, подробнее см. наш предыдущий обзор "Хорошая динамика в сельском хозяйстве и оптовой торговле поддержала рост"). Другой важной причиной является замедление роста в оптовой торговле до 1,4% в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против июльских 3,8%. Хотя в остальных секторах, за исключением розничной торговли, годовая динамика несколько улучшилась, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать замедление роста в сельском хозяйстве (значимость этой отрасли увеличивается в третьем квартале, в сезон сбора урожая) и в оптовой торговле.

- Потребительский спрос остается вялым. Несмотря на стабильное повышение реальных зарплат (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно составило 3% в июле и августе), годовой рост оборота розничной торговли продолжал замедляться. В августе он составил всего 0,8% в сопоставлении с июльскими 1,1% (и 1,5% за 8М19). Главными причинами замедления, вероятно, стали снижение темпов роста розничного кредитования и по-прежнему слабая динамика реальных располагаемых доходов, которые в 2К19 были на 0,2% ниже уровня 2К18 (данные публикуются только по кварталам).

- В 3К19 экономический рост, вероятно, будет выше уровня 2К19, но ненамного. В июле — августе выпуск в базовых отраслях увеличился на 2,3% (в 2К19 — на 1,7%), что, возможно, указывает на ускорение роста ВВП в 3К19. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы повышение расходов бюджета будет способствовать еще большему ускорению темпов роста (особенно в строительстве и в производстве строительных материалов). В августе расходы бюджета уже увеличились на 20% по сравнению с августом прошлого года, в том числе вложения в инфраструктурные проекты (такие как дороги и транспорт). Следует, однако, отметить, что часть расходов бюджета может быть отложена до следующего года.

- Внешние условия менее благоприятны. Нестабильность глобальных финансовых рынков и неопределенность относительно мировых экономических прогнозов отразились на российской экономике. По нашим оценкам, динамика реального экспорта в 1П19 была отрицательной, сильнее всего спад затронул горно-металлургическую, химическую и транспортную отрасли. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за сентябрь был слабым, поэтому можно предположить, что ситуация с экспортом соответствующей продукции едва ли не улучшилась.