Краткосрочный и среднесрочный тренды отсутствуют. Актуальные консолидации на дневном графике (оранжевые и синие границы) направлены в разные стороны. Все это усложняет прогноз вероятной ценовой динамики.

Вчера котировки отскочили вниз от сопротивления 0,187 руб., но падение могут сдержать ближайшие поддержки в виде нижней границы консолидации и уровня 0,178 руб. Однако в случае пробоя вниз локальной линии поддержки (серая линия) активизируется паттерн «голова и плечи» (дневной график).

Теоретический потенциал снижения согласно фигуре ограничен уровнем 0,162 руб. В среднесрочной перспективе падение к этой отметке вполне допустимо, тем более котировки потенциально останутся в рамках 4-месячной консолидации (оранжевые границы). Отметим, что предыдущая голова и плечи на дневном таймфрейме реализовалась успешно.

Сценарий роста стоит рассматривать в случае пробоя наверх линии сопротивления (верхняя граница консолидации) с текущим значением 0,195 руб. Тогда после преодоления сопротивления 0,198 руб. открывается путь к 2,5-годовому максимуму 0,212 руб. Пока что позитивный сценарий менее вероятен.

Долгосрочная картина нейтральная. Несмотря на то, что удерживается линия поддержки долгосрочной консолидации (красные границы) с текущим значением 0,170 руб., более короткая консолидация (оранжевые границы) способствует падению. Тем более в ее рамках складывается «медвежья» формация голова и плечи на дневном графике.

С сентября 2016 г. бумаги перешли в боковой диапазон без четких границ в условном в коридоре 0,146–0,212 руб. Более наглядно это видно на месячном графике. Увеличения активности инвесторов в обозримой перспективе не предвидится. Только выход за пределы данного канала станет первой предпосылкой формирования тренда на длинной дистанции.

Уровни поддержки: 0,178 / 0,174 / 0,1685 / 0,161

Уровни сопротивления: 0,187 / 0,198 / 0,210



