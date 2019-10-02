Сутки назад ярко светило солнце, и все инвесторы были в надеждах, что все будет хорошо и что возможность заработать на росте акций все еще сохраняется. Но достаточно было вчерашних торгов, чтобы ситуация поменялась с плюса на минус. Ой, все пропало! Ой, наступает конец света! Тут же начали вспоминать октябрь 1929 и Великую Депрессию, октябрь 1987 года и последовавший после этого крах рынка, ну, и наконец, октябрь 2008 года, который стал фактически началом как сейчас любят говорить — Великой Рецессии. Короче, все плохо… По крайней мере, на словах. Как будет на самом деле, никто, естественно, не знает. Но то, о чем так долго говорили большевики, ой, извините, конечно, не большевики, а умные аналитики, может начаться сейчас в любой момент. И накроется рынок медным тазом…

Шутки шутками, но ситуация действительно, судя по всему, готова выйти из-под контроля. Вчера мы получили, наверное, первый явный сигнал того, что экономическая ситуация ухудшается не только в Китае и Европе (что собственно уже давно не новость!), но и в США. И от этого вдруг всем инвесторам всего мира стало страшно.

Упала Азия, где Китай продолжает гулять и массово радоваться своим супер ракетам, которые могут —дцать раз уничтожить этот мир к черторовой матери. Падает Европа. Причем абсолютно вся, и при этом ситуация в течение дня только ухудшается. Потери европейских индексов к 13-00 мск превышают уже 1,5%. Америка какое-то время держалась, а на самом деле попросту спала, но с открытием европейских рынков фьючерсы на основные американские индексы также начали путь вниз и к тем же 13 часам теряют уже явно значимые 0,6 — 0,8 процента. К чему это в конечном счете может привести, пока совершенно не ясно. А ведь есть еще и макроданные.

Сегодня в 15-15 мск появятся очень интересные данные от агентства ADP об изменениях численности занятых в несельскохозяйственных отраслях. Обычно эти данные предваряют выход официальных данных о занятости, которые на этот раз появятся в ближайшую пятницу. А поскольку сейчас аналитики прогнозируют снижение этого показателя и после вчерашних негативных данных по промышленности от ISM, то выход этих данных будет иметь явно повышенную значимость для определения настроения участников рынка по крайней мере на сегодняшних торгах.

Кроме того, в 17-30 мск как обычно по средам выйдут данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. После взлета цен две недели назад после атаки хуситских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, цены на черное золото уверенно снижаются и с начала этой недели ушли даже ниже тех уровней, откуда начался их взлет 2 недели назад. На нефтяные цены давит прежде всего ожидание замедления глобальной экономики, и поэтому они перестали обращать внимание даже на то, что запасы периодически сокращаются. Так и сейчас, Американский институт нефти (API) вчера вечером дал прогноз, что запасы за прошедшую неделю должны сократиться более чем на 5 млн. баррелей. Но при этом консенсус — прогноз ведущих аналитиков свидетельствует, что запасы должны не только не сократиться, но даже вырасти более чем на 1,5 млн. баррелей. Наверное поэтому цены на нефть на этих новостях выросли сегодня чисто символически — всего лишь на четверть процента.

Поэтому сейчас можно сделать один вывод — обстановка на рынке будет зависеть прежде всего от выхода макроданных, и если они будут подтверждать ухудшение экономической ситуации, то это в свою очередь может оказывать весьма негативное влияние на участников рынка. Короче, пока есть время, проверьте свои парашюты. Вы хорошо понимаете, что вы будет делать, если рынок полетит вниз? Успешного всем полета и мягкой посадки!