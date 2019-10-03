Откровенно провальные данные по деловой активности в промышленности Соединенных Штатов, опубликованные во вторник, и не менее разочаровывающие цифры от ADP, представленные в среду, согласно которым число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло всего на 135 тысяч вместо прогнозируемых 140 тысяч, усилили опасения инвесторов насчет возможности замедления американской экономики.

С учетом достаточно высоких уровней, достигнутых заокеанскими индексами в прошлом месяце, парадигма "чем хуже данные, тем лучше для рынков" на время перестала быть актуальной; но окончательно не утратила своей силы, так как негативные экономические данные вкупе с угрозой более сильного падения фондовых бирж может подтолкнуть ФРС к предоставлению очередной порции ликвидности и дальнейшему снижению ставки в октябре.

По итогам вчерашних торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,79%, закрывшись на отметке 2887,61 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,86%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 1,56%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта — до 1,59%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта — до —0,55%.

То, что в среду индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ниже психологического уровня 2900 пунктов, является негативным сигналом и создает серьезные предпосылки для его дальнейшего снижения к отметкам 2825 — 2800 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,38%, закрывшись на отметке $57,52. Игроки негативно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" за океаном на прошлой неделе выросли на 3,1 миллионов баррелей. Однако основное давление на стоимость фьючерсного контракта Brent оказывает неблагоприятная конъюнктура сложившееся в последние дни на глобальных финансовых рынках; в случае ее дальнейшего ухудшения цена за баррель Brent может снизиться к отметкам $56,50-55,50.

Индекс МосБиржи в среду снизился на 1,43%, закрывшись на отметке 2719,39 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2695 и 2680 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2740 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 130000 и 128000 пунктов. Сопротивление — 133000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 65,19, прибавив 0,11% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 65 и 64,80. Основное сопротивление расположено на уровне 65,60, при проходе которого российская валюта потеряет еще порядка 40-60 копеек.