Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. Западные индексы и нефть завершили вчерашний день существенным снижением из-за ряда негативных событий.

Главным из них стало решение ВТО, согласно которому было признано, что из-за регулярных субсидий, оказываемых Европейскими странами концерну Airbus, США могут ввести корректирующие пошлины на импорт некоторой продукции, чтобы устранить дисбаланс в торговле. ВТО позволит наложить тарифы на продукцию объемом $7.5 млрд. Вашингтон довольно быстро отреагировал на данное решение, Трамп назвал это своей очередной победой, а торговый представитель Лайтхайзер обозначил срок введения пошлин – 18 октября. Они будут введены на воздушные суда в размере 10%, на ряд сельхоз и промышленных товаров в размере 25%, что усилит напряженность в мире.

На наш взгляд, ВТО создает очень опасный прецедент, не исключено, что под давлением США. Так или иначе, большинство стран поддерживает местных производителей, поэтому решение позволить другой стране ввести пошлины за такую поддержку может стать началом новой тенденции, а это означает значительную эскалацию торговых войн. Европа уже пообещала ввести контрмеры в случае появления новых пошлин при поставке своих товаров в США. Это вполне закономерно обеспокоило инвесторов, тем более, макростатистика настойчиво сигнализирует о замедлении мировой экономики. Вчера мы отмечали, что индекс деловой активности в промышленности США упал до минимума со времен кризиса, вчерашние данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе также не добавили оптимизма. Вблизи текущих уровней снижение индексов США может замедлиться, но риски сохраняются.

Цены на нефть также продолжили стремительно падать. К опасениям за будущий спрос на сырье добавился локальный рост запасов – на 3.1 млн. баррелей при ожиданиях роста на 1.5 млн. Помимо этого Bloomberg сообщил о выполнении сделки ОПЕК+ со стороны РФ всего на 75%. Остальные страны преимущественно перевыполняют сделку, но это все равно усиливает давление на сырье.

Рубль укрепился к доллару и завершил день вблизи 65.20, несмотря на снижение нефти. Помогла динамика мировых рынков – доллар падал к большинству валют. Безлимитный аукцион Минфина по размещению ОФЗ не оказал поддержку рублю, так как было привлечено всего 21 млрд. руб. Российские индексы по аналогии с западными заметно снизились и пока факторов для разворота практически нет.