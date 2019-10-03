Диапазон в 65-65,50 рубля за доллар сохраняет актуальность
Несмотря на ухудшение настроений на глобальных рынках, валюты развивающихся стран провели вчерашний день в умеренно позитивном ключе. Отчасти сказалось умеренное ослабление доллара на глобальном рынке – индекс доллара (DXY) вернулся в район 99 пунктов. Пара доллар/рубль провела вчерашние торги в диапазоне 65-65,50 руб/долл. и завершила сессию примерно в середине этого диапазона.
Оценивая фундаментальные условия для рубля, вновь напомним, что уход в начале текущей недели нефтяных цен ниже отметки в 60 долл/барр. по смеси марки Brent может несколько сдвигать равновесный диапазон в паре доллар/рубль. Согласно нашей модели, при удержании нефтяных цен и ключевых макроэкономических показателей на текущем уровне справедливый курс пары доллар/рубль находится вблизи отметки в 66 руб/долл. При этом в краткосрочной перспективе ключевое влияние на рубль по-прежнему исходит от общего отношения инвесторов ко всей группе emerging markets.
Из внутренних факторов выделим локальный рост ставок на денежном рынке РФ – однодневная Mosprime за три дня поднялась с 7,03% до 7,10%. Отметим также, что вчера Минфин РФ провел аукцион по размещению ОФЗ без объявления лимита, но, как видим по его итогам, давать участникам рынка заметные премии Минфин не готов. Если общая конъюнктура на глобальных рынках несколько улучшится, а Минфин РФ продолжит проводить аукционы в безлимитном формате, теоретически этот фактор может оказывать локальную поддержку рублю, но вряд ли будет определяющим.
В краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65-65,50 руб/долл., при этом отмечая, что при текущих ценах на нефть рубль, с нашей точки зрения, смотрится локально переоцененным.
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