В среду в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Слабые данные по экономике США еще днем ранее вызвали сокращение готовности инвесторов к принятию риска из-за опасений в отношении глобальной экономики, в среду пессимистичная картина была дополнена данными по занятости в США (отчет ADP), которые оказались хуже прогнозов. В итоге акции НЛМК (NLMK) подешевели на 2.9%, АФК Система (AFKS) – на 2.8%, Сургутнефтегаза (SNGS) и ММК (MAGN) – на 2.6%, Северстали (CHMF) – на 2.4%, ВТБ (VTBR) – на 2.3%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подешевели на 8.0%, Томской распределительной компании (TORS) – на 5.7%, Нефаза (NFAZ) – на 4.7%.

Фондовые индексы США понизились на 1.6% — 1.9%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Волатильность на рынках акций в целом повысилась из-за опасений в отношении состояния мировой экономики после выхода слабых данных в США. Кроме того, неожиданно заметное увеличение запасов сырой нефти в США стало фактором негативного влияния на динамику нефтяных фьючерсов.

Сегодня продолжится публикация данных по экономике стран еврозоны, также будут опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США (индекс ISM Non-manufacturing PMI, 17:00 мск).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже отметки 65.5 по паре доллар-рубль – негативное влияние динамики цен на нефть компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют.