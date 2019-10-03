Российский рынок акций в среду оказался под достаточно серьезным давлением со стороны продавцов. Снижение представляет собой реакцию на сложившийся внешний фон. Каких-то особенных внутренних негативных историй, которые бы способствовали появлению распродажных настроений, не наблюдалось.

Схожая нисходящая тенденция была как на других развивающихся площадках, так и на развитых рынках Европы и США. Кроме того, дополнительным драйвером для падения отечественных бумаг выступило снижение сырьевых цен, в частности нефти и промышленных металлов.

Индекс МосБиржи поступательно сползает в сторону ближайшей области поддержки 2705-2715 п. Сегодня есть шансы на умеренный отскок от нее, но в целом стоит отметить, что сентимент на мировых площадках остается преимущественно «медвежьим». Если вдруг индекс все-таки начнет опускаться ниже 2700 п., то техническая картина будет указывать в пользу дальнейшего падения в сторону 2600-2630 п. Но опять же, подобная динамика может быть обусловлена лишь продолжением ухудшения внешнего фона. Внутренних причин для существенного падения рынка сейчас недостаточно.

Снижение российских акций накануне проходило широким фронтом на средних оборотах. Лишь некоторые ликвидные бумаги выглядели лучше рынка, например, АЛРОСА (+0,98%) и Фосагро (+0,4%). В остальном большинство голубых фишек были под давлением.

Российский рубль в свою очередь перестал помогать экспортерам — курс USD/RUB остановил движение наверх после достижения уровня 65,5. При этом commodities продолжали падать, за исключением драгметаллов, пользующихся спросом в качестве «защитных» активов в периоды повышенной волатильности и турбулентности. Стоимость фьючерсов Brent опустилась на 2%, к отметке $57,5. Котировки вплотную приблизились к нижней границе долгосрочного восходящего тренда (с 2016 г.). Сегодня эта ключевая поддержка проходит около $56-56,5 и вполне может выступить точкой опоры, около которой нисходящая тенденция может остановиться.

Стоимость нефти в рублях тем временем опустилась ниже 3750. Этот индикатор является одним из ключевых для всего российского рынка акций, который тесно завязан на экспорте нефти. При этом соотношение отраслевого нефтегазового индекса РТС к баррелю Brent сейчас поднялось до максимальных значений с 2007 г. Если упрощать, то чем выше этот индикатор, тем более переоцененным в моменте выглядят российские нефтяники относительности основного сырья. В сложившейся ситуации представители нефтегазового сектора могут временно не пользоваться повышенным спросом.

Впрочем, если посмотреть на некоторые промышленные металлы, то здесь также прослеживаются весьма слабые тенденции. Например, стоимость тонны алюминия в среду опустилась к минимальным значениям с января 2017 г. Если перевести цену в рубли, то картина не сильно лучше. В такой ситуации бумаги Русала могут показывать сдержанную динамику, несмотря на свою фундаментальную недооценку относительно стоимости доли в Норникеле.

За океаном тем временем наблюдается ускорение распродаж. Индекс американского широкого рынка S&P 500 вчера опустился на 1,8%. И хотя сегодня с утра фьючерсы указывают на возможность технического отскока, общая картина выглядит преимущественно «медвежьей». Следующая область поддержки находится около 2820-2835, то есть еще на 2% ниже текущих отметок.

Среди корпоративных событий отметим, что сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов по Норникелю и Черкизово.

Важные новости вчера появились по Лукойлу: глава компании Вагит Алекперов заявил, что заканчивать программу buyback раньше срока не планируется. На этом фоне бумаги полностью отыграли импульс роста, который был днем ранее на новостях об объявлении программы. Инвесторы рассчитывали на то, что buyback, как и в прошлый раз, может быть закончен примерно за один год вместо плановых трех. Так что поддержка со стороны программы выкупа может быть сильно размазана по времени, что может не привести к существенному подъему, как это было в начале 2019 г. Впрочем, будем следить за информацией об объемах покупок — понимание о степени влияния появится после публикации первых цифр.

В сентябре общий объем торгов на рынках Московской бирже составил 67,7 трлн руб., сократившись на 2,9% в годовом выражении. Инвесторы весьма негативно восприняли отчет по оборотам, акции просели в среду на 3,66%. Ближайшая область поддержки по бумагам расположена около 90-91 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,33%, нефть Brent в минусе на 0,03%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия среды.