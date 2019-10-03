Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2720 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2710, 2700 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние волатильной консолидации. Этому способствует весьма неоднозначное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход очень большого количества значимых макроэкономических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не укажут рынкам явного направления движения. И все же стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

Несколько позднее будет обнародовано сентябрьское значение индекса деловой активности в непроизводственном секторе и оценка августовского изменения объема промышленных заказов в США (17.00 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.43%) и РТС (-1.17%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренное утреннее улучшение внешнего фона носило лишь коррекционный характер. Поэтому мы не увидели покупок в первые минуты торгов. Ну а позднее внешний фон вновь существенно ухудшился, что не оставило никаких шансов игрокам на повышение.

В связи с продолжительными праздниками в Китае, поток новостей по поводу торговой войны между США и КНР временно приостановлен. На смену этому тревожному фактору пришли опасения общего замедления темпов роста мировой экономики. Всемирная торговая организация (ВТО) существенно ухудшила прогноз увеличения объема мировой торговли в текущем году до 1.2%, что может стать минимальным значением на 10 последних лет.

Среди значимой внешней статистики стоит отметить вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Строго говоря, они носили смешанный характер. Наряду с умеренным увеличением запасов сырой нефти за океаном на 3.1 млн баррелей состоялось несколько более скромное суммарное сокращение запасов бензина и дистиллятов. Тем не менее, после выхода указанных данных фьючерсы на нефть сорта Brent подверглись распродажам. Они в очередной раз обновили свой месячный минимум и встретили поддержку лишь на подступах к уровню $57 за баррель. Таким образом, указанные контракты закрепились ниже ближайшего значимого уровня $60 за баррель, что представляется негативным техническим сигналом.

Среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи по итогам вчерашних торгов также существенно ухудшилась. Он не сумел удержаться выше недавней месячной поддержки, располагавшейся в районе 2740 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 6.9 п., или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились акции МосБиржа (MOEX RM, —3.66%). Они обновили свой полуторамесячный минимум на фоне публикации операционных данных организатора торгов. Стало известно, что по итогам сентября общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 67.7 трлн руб. По итогам августа указанный показатель был выше на 1.8%. Тогда он составил 68.9 трлн руб. По-видимому, в результате вчерашнего падения тестирование годового уровня сопротивления в этих бумагах откладывается на неопределенный срок. Теперь в качестве ближайшей технической цели для них выступает отметка 90 руб.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, —3.34%), Россети-ап (RSTIP RM, —2.87%) оказались под усиленным давлением на фоне неопределенности по поводу процесса дальнейшей приватизации электросетевой компании. Недавно стало известно, что государство планирует до 2022 года сократить доли в ряде крупных компаний, в том числе и в компании «Россети». Глава эмитента Павел Ливинский заявил о своем несогласии с дальнейшей приватизацией. Другой представитель эмитента пояснил, что для компании была бы более предпочтительна дополнительная эмиссия акций по открытой подписке.

Одной из немногих ликвидных бумаг, подорожавших против падающего рынка, стали акции Алроса (ALRS RM, +0.98%). Их позитивная динамика была по большей части связана с техническими факторами. С начала текущего года указанные бумаги выглядели существенно слабее рынка и оказались заметно перепроданы. Кроме того, в первой половине года мировой алмазный рынок находился не в лучшем состоянии, что оказало негативное влияние на динамику продаж эмитента. Однако в ближайшие месяцы ожидается некоторое улучшение положения в отрасли. Кроме того, на текущей неделе собрание акционеров АК «АЛРОСА» одобрило выплату дивидендов в размере 3.84 руб. на акцию, что составляет порядка 5.2% от их текущей стоимости.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости около 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильной вечерней просадкой подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 2.0%. Рынок акций в Китае остается закрытым.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное. Однако утренний рост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США носит всего лишь коррекционный характер. Вместе с тем, локальный рынок акций имеет некоторый потенциал для краткосрочного технического отскока. С учетом указанных факторов сегодня сложились условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.