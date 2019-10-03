По итогам торгов 2 сентября индекс МосБиржи упал на 1,43%, до 2719,39 п., а индекс РТС на 1,17%, до 1313,75 п. Мы предполагали, что октябрь получится весьма сложным, но старт нового месяца и квартала смог превзойти ожидания. Кроме слабеющей статистики по производству в Европе и США, начали появляться признаки проблем на рынке труда в США. ADP Services сообщила, что в сентябре частный сектор американской экономики создал 135 тыс. новых рабочих мест по сравнению с ожиданиями на уровне 140 тыс. Однако главным было то, что оценка новых рабочих мест за август была существенно снижена до 157 тыс. с 195 тыс. Агентства и банки начинают массово ухудшать свои прогнозы по мировой и локальным экономикам. ВТО уже ждёт рост мировой торговли в текущем году на уровне 1,2% вместо прежних 2,6%. Германские ведущие экономические институты снизили оценку роста экономики ФРГ в текущем году до 0,5% с 0,8%, а в 2020 году до 1,1% с 1,8%. В агентстве Fitch ожидают замедление роста китайской экономики в 2020 году до 5,7%. Иными словами, стимулирующая политика центральных банков пока почти не оказывает благотворное влияние на мировую экономику. По сути, только ФРС сохраняет относительно высокую ставку из числа ведущих центральных банков. В еврозоне ключевая ставка находится на нулевом уровне, а депозитная составляет —0,5%. Однако в условиях торговой войны США и Китая данные стимулы оказались недостаточными, чтобы взбодрить европейскую деловую активность. На этом фоне у российского рынка не оставалось иного пути, как двигаться вниз. К вечеру нефть также ушла ниже $58 за баррель Brent, что оказало давление на нефтяные бумаги: «Сургутнефтегаз» (-2,63%), «ЛУКОЙЛ» (-2,17%), «Роснефть» (-0,74%). Ситуация с акциями металлургов была нелегче: «Северсталь» (-2,4%), «НЛМК» (-2,92%), «ММК» (-2,57%). В бумагах «Газпрома» (-1,28%) дополнительные неприятности в виде продолжающихся проволочек со стороны Дании по одобрению прокладки «Северного потока-2» по её территориальным водам. Впрочем, мы уже давно закладывали расходы на уровне $500-$600 млн на осуществление альтернативного маршрута. В плюсе завершили день бумаги «АЛРОСА» (+0,98%), «ФосАгро» (+0,4%), «Детский Мир» (+0,29%) и привилегированные «Транснефть» (+0,26%). Хуже всех оказались акции «Московской Биржи» (-3,66%), которая отчиталась о снижении объёмов торгов за сентябрь. Впрочем, стоит помнить и позитивные моменты отчётности, включая рост числа частных инвесторов до 3 млн человек. В любом случае, отечественный рынок продолжает реагировать на внешний негатив. Активность была чуть выше, чем днём ранее. По итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 43,551 млрд рублей.

Сам рубль начинал день неуверенно, но затем смог найти в себе силы для вечерней борьбы. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что в мире, где доминируют отрицательные и околонулевые ставки, рубль пользуется спросом благодаря своей высокой доходности. Минфин РФ провёл аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением в апреле 2030 года в доступном к размещению объёме. Удалось разместить бумаги на 21,061 млрд рублей по номиналу при спросе 45,22 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,1%. Таким образом, реальная положительная доходность данных бумаг на текущий момент составляет более 3%. В случае дальнейшего разворачивания стимулирующих мер в Европе и США можно ждать усиления притока средств на российский финансовый рынок.

Индексы США завершили день в глубоком минусе, фиксируя самый негативный старт месяца с 2008 года. Данные ADP Services показали не только скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но и указали на снижение оценки за август до 157 тыс. с 195 тыс. На фоне замедления в промышленности это может уже говорить о том, что торможение экономики началось. Меж тем, в ФРС пока не драматизируют ситуацию. Президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заверил рынок в том, что ожидания рецессии преувеличены, а экономическое развитие происходит в рамках позитивного базового прогноза. Впрочем, ФРС давно не отличается проактивностью, поэтому ждать от неё шагов на опережение будет напрасным. Ещё одним поводом для экономического хаоса может стать решение ВТО разрешить США принять пошлины против европейской авиапромышленности из-за субсидий в пользу Airbus. Естественно, что немедленно появилась информация о 10% пошлинах на самолёты из ЕС и ещё 25% пошлины на ряд промышленных и сельскохозяйственных товаров с 18 сентября. Однако бумаги Boeing всё же провалились на 2,02%, чему также способствовали новости, что во внутренней структуре компании проводится разбирательство по поводу предложений одного из инженеров, которое было призвано повысить уровень безопасности B737 Max, но оказалось отвергнутым. Ford Motor (-3,26%) сообщила о падении продаж в III квартале на 4,9%. Продолжается падение бумаг брокерских компаний на фоне объявления Charles Schwab (-3,31%) ликвидировать значительную долю комиссий за онлайн операции. По итогам дня DJIA упал на 1,86% до 26078,62 п., а S&P 500 снизился на 1,79% до 2887,61 п.

Азиатские рынки также торговались в минусе. Впрочем, активность была ниже обычного, так как к отдыхающему Китаю присоединилась Южная Корея. Принятие пошлин в США против ЕС говорит рынкам о том, что даже успех на американо-китайских переговорах не гарантирует прекращение глобальной торговой войны. Региональная статистика оказалась не столь негативной. Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии вырос в сентябре до 52,4 п. с 49,1 п. в августе. В Японии аналогичный показатель снизился до 52,8 п. с 53,3 п. В Японии рынок испытывал явные затруднения из-за укрепления иены почти до 107 за доллар, хотя ещё в начале недели курс ослаб почти до 108,5. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21324,43 п. (-2,09%), Hang Seng — 25914,24 п. (-0,49%).

Нефть пыталась корректировать потери предыдущих дней, но на фоне усиления страхов по поводу глобального спада эти попытки были ничтожными. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 27 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,1 млн бар., до 422,6 млн бар. Запасы бензина снизились на 0,2 млн бар., а дистиллятов упали на 2,4 млн бар. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 87 тыс. бар. в день до 6,3 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,9 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +2,1% за год, 9,3 млн бар. бензина в сутки, или —0,1% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки или —0,6% за год. Добыча в США сократилась за неделю на 100 тыс. бар. до 12,4 млн бар. в сутки. Соответственно, нефть встречает новый день как с новостями о новых тарифах, так и с данными по росту запасов в США. К 9:00 мск Brent — $57,6 (-0,16%), WTI — $52,69 (+0,09%), Золото — $1504,1 (-0,25%), Медь — $5682,43 (+0,27%), Никель — $17615 (+0,74%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 99,04 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,585% по сравнению с 1,59% на закрытии регулярной сессии в США. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,096 (-0,03%), GBP-USD — $1,23 (+0,02%), USD-JPY – 107,14 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть упала до минимальных значений за последние месяцы, азиатские рынки падают, торговая война набирает обороты. Поэтому есть высокая вероятность, что отечественные индексы продолжат снижаться. Впрочем, у рубля может быть иная судьба благодаря его высокой доходности на фоне повсеместных нулевых и отрицательных реальных доходностей.