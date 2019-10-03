Мировые фондовые рынки остаются под давлением на фоне растущих опасений ухудшения условий в экономике США и анонсированных пошлин на самолеты Airbus, что оказало ощутимое негативное влияние на динамику европейских и американских фондовых площадок, тем самым способствуя восстановлению спроса на защитные активы.

С разрешения ВТО американские власти с 18 октября намерены ввести пошлины в размере 10% на импорт гражданских самолетов европейского авиаконцерна. Данное решение назревало давно и призвано оказать давление на ЕС из-за субсидий, которые на протяжении 15 лет получал Airbus, нарушая условия конкуренции. Ограничения также коснутся европейских продовольственных товаров, среди которых ирландский и шотландский виски, французские сыры – пошлины составят 25%. Всего же тарифами будет обложена продукция на сумму около 7,5 млрд. долл.

Усиление конфронтации с ЕС добавило негатива, но после слабых данных по деловой активности в секторе промышленности от ISM наибольшее значения для риск-аппетита имеет статистика из США. Так, вышедшие вчера данные ADP показали снижение числа новых рабочих мест в частном секторе до 135 тыс. (195 тыс. в августе, консенсус прогноз 140 тыс.). Однако наибольший вес приобретает выход отчета по рынку труда в пятницу. Слабые данные способны повлиять на планы ФРС, поэтому также обращаем внимание на выступление главы Федрезерва Дж. Пауэлла, которое состоится в тот же день.

Сегодня определять настроение участников рынков будут данные по деловой активности в сфере услуг ЕС и США.

Индекс МосБиржи вслед за мировыми площадками вчера находился под давлением и к концу торгов потерял более 1% двигаясь в направлении 2700 пунктов, тем самым подтвердив наши опасения снижения. Преобладание негативных настроений на рынках заставляет нас сегодня по индексу МосБиржи ориентироваться на диапазон 2700-2740 пунктов. Нефтяные котировки выглядят уязвимо, неопределенности добавляет и возможность ухудшения ситуации в экономике США.