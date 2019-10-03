Российский рынок акций начал вчерашний день со снижения, и наметившиеся в районе обеда попытки развернуться вверх успехом не увенчались. В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи просел на 1,4%.

Внутренних причин для падения нет, рынок просто следовал за ухудшающимся внешним фоном. Но и на Западе не было никаких особо важных новостей, способствовавших сильным распродажам. Именно это наводит на мысль, что оптимизм инвесторов растаял, опасения снижения мировой экономики нарастают, и рынки вполне могут войти в коррекционную фазу.

Техническая картина также негативна: что Индекс Мосбиржи, что американские индексы вполне могут начать отыгрывать фигуру «двойная вершина».

Пока единственным тормозом для развития и углубления снижения являются ожидания переговоров между США и Китаем. С одной стороны, все помнят слова Трампа, что торговое соглашение может быть достигнуто раньше, чем это думают многие. С другой, мы все не раз видели, как подобные встречи заканчивались фактически ничем.

В случае же очередной неудачи и отсутствия явного прогресса на переговорах, падение рынков может принять затяжной характер.

Добавила масла в огонь и нефть, пробив поддержку 58,5 доллара и рухнув в район 57,3 доллара за баррель, после того как Минэнерго США сообщило о росте запасов на 3,1 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал увеличение показателя лишь на 1,6 млн, а Американский институт нефти накануне и вовсе сообщил о снижении на 5,8 млн баррелей.

Таким образом, если сегодня «черное золото» не выберется выше 58,5 доллара, то риски снижения в район 55 долларов за баррель сильно возрастут.

Сегодня с утра внешний фон слабо позитивный: в небольшом плюсе американские фьючерсы, отскочила от вчерашних минимумов нефть. Но такую же картину мы наблюдали и вчера. Однако с открытием европейских площадок ведущие индикаторы быстро развернулись вниз. Поэтому пытаться купить бумаги на отскок следует лишь в том случае, если отскок примет более устойчивый характер.

При продолжении негативного сценария Индекс Мосбиржи вполне может сходить к следующей поддержке в районе 2700 пунктов.

Сегодня опять обещает быть лучше рынка «Норильский Никель» из-за роста цен на никель и палладий. Кроме того, сегодня последний день покупок бумах для попадания в реестр на получение дивидендов.

Подкосил акции «Лукойла» ее глава Вагит Алекперов, заявивший, что программу обратного выкупа завершать досрочно не планируется. Однако несмотря на вчерашнее падение на 2,2%, шортить бумаги дальше мы не советуем.

В целом мы рекомендует использовать сегодня спекулятивную тактику торгов, забирая даже небольшую прибыль и выставляя короткие стопы. Открытие среднесрочных позиций в условиях сильной неопределенности может привести к большим убыткам.

Ухудшение инвестиционных настроений вызвало рост доллара на мировом рынке, что благоприятно отразилось на рубле. Российская валюта в паре с долларом развернулась от сопротивления 65,5 и ушла в район поддержки 65. Сегодня торги обещают проходить в районе 64,7-65,5 руб за доллар.