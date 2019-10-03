Рынок акций РФ снизится, рубль не покажет значительных изменений в начале дня. Рынок нефти и риски замедления мировой экономики продолжат влиять на динамику рынков.

ПРОГНОЗЫ

В четверг слабость динамики индекса Мосбиржи сохранится, прогнозный диапазон – 2700-2730 пунктов, считает Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Волатильность на рынках акций в целом повысилась из-за опасений в отношении состояния мировой экономики после выхода слабых данных в США. На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса доллара немногим ниже отметки 65,5 рубля – негативное влияние динамики цен на нефть компенсируется ослаблением доллара к корзине мировых валют", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на четверг 64,80–65,60 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 1,6-1,9% на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики из-за слабых данных по динамике деловой активности в развитых экономиках. Риски развертывания новых торговых войн – на этот раз между США и ЕС добавили негатива в динамику рынка.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на 0,4-2,1%, японский Nikkei 225 — на 2%.

Нефть дешевеет на 0,1% — до 57,62 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,0952 доллара против 1,0960 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок ощутимо снизился по индексам — в район минимумов с конца августа по индексу Мосбиржи. Существенное падение западных фондовых рынков из-за обострения рисков замедления мировой экономики и новых торговых войн обусловило негативный фон для рынка РФ. К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,43%, до 2719,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17%, до 1313,75 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Оба индекса РФ обновили минимум с конца августа и начала сентября соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 7 копеек и составил 65,20 рубля, евро повысился на 4 копейки до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.