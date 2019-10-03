В среду на рынках сохранились негативные настроения, поскольку инвесторы продолжили дисконтировать слабые макроэкономические данные со всего мира. MSCI EM снизился на 0,9%, Nikkei 225 – на 0,5%, DAX – на 2,8%, FTSE 100 – на 3,2%, S&P 500 – на 1,8%. Индекс волатильности VIX вчера поднялся на 11%, до 21, что является максимальным значением за период с середины августа и всего на 16% ниже максимума этого года. Казначейские облигации США (UST) и фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему пользовались высоким спросом. Наклон кривой UST еще вырос: доходности 2-5-летних выпусков снизились на 6–7 бп, 10-летнего – на 4 бп. Кривая фьючерсов на ставку ФРС сместилась вниз на 3–8 бп.

Индекс доллара (DXY) начал день в плюсе, однако после открытия американского рынка развернулся в обратную сторону и закрылся снижением (-0,1%). Японская иена укрепилась на 0,5% к доллару, евро – на 0,2%. Давление на доллар, среди прочего, было вызвано слабыми данными отчета ADP, согласно которому количество рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 135 тыс. против 157 тыс. в предыдущем месяце и консенсус-прогноза на уровне 140 тыс. Коррекция доллара относительно ведущих мировых валют оказала поддержку валютам развивающихся стран, которые по итогам торгов преимущественно укрепились по отношению к доллару. Бразильский реал подорожал на 0,7%, турецкая лира – на 0,4%, южноафриканский ранд и мексиканское песо – на 0,2–0,3%, индонезийская рупия – на 0,1%, оффшорный китайский юань закрылся практически без изменений. Рубль торговался в рамках общей тенденции валют развивающихся стран и по итогам дня укрепился на 0,1%, до 65,13 за доллар, при этом оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM был довольно высоким – 2,4 млрд руб. Стоит отметить, что рубль в целом практически не отреагировал на снижение котировок нефти. В частности, цена нефти марки Brent снизилась за день на 2,0%, до 57,7 долл./барр., причиной чего стали опасения по поводу спроса и неожиданное увеличение запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго США, по итогам очередной недели запасы нефти в стане выросли на 3 млн барр. (консенсус-прогноз Bloomberg составлял 2 млн барр.). Нефть сорта Brent торгуется вблизи 6-месячных минимумов на отметке 56,2 долл./барр.

Вчера поздно вечером американская администрация объявила о введении таможенных пошлин на ввозимые из Евросоюза товары на общую сумму 7,5 млрд долл. Среди публикуемой сегодня статистики наибольшего внимания заслуживают оборот розничной торговли еврозоны, данные о заказах промышленных предприятий США и количество первичных обращений за пособием по безработице в США. На сегодня также запланированы выступления двух зампредов ФРС – Рэндала Куорлза (с докладом о финансовой стабильности) и Ричарда Клариды (с докладом о перспективах денежно-кредитной политики). Выступление Клариды особенно интересно в контексте предстоящего заседания FOMC.