Контракты пока краткосрочные… По сообщениям некоторых СМИ, Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, приостановленному с 2015 г. Причиной восстановления коммерческих поставок стал дефицит угля на Украине, а также либерализация местного рынка, открывшая возможность закупать более дешевую импортную энергию. Оператором экспорта-импорта электроэнергии из России является ИнтерРАО, компания подтвердила «Коммерсанту», что возобновила экспортные поставки, но они пока носят пилотный характер. По данным СМИ, контракт заключен на месяц под полную предоплату.

… а объемы низкие. Суточный объем поставок, по некоторым данным, составляет 100 МВт, что равняется доле процента в суточном потреблении Украины, что пока несущественно для обеих сторон.

Пока нейтрально для результатов ИнтерРАО. В год объемы экспорта ИнтерРАО составляют порядка 16,7 тыс. ГВтч, то есть новый экспортный контракт с Украиной практически не отразится на операционных показателях компании. Пока рано говорить о дальнейших перспективах экспорта в соседнюю страну, но в целом этот рынок был бы выгодным для компании, поскольку цены на электроэнергию там близки к уровню скандинавского энергорынка Nord Pool.