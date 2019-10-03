В ходе вчерашнего безлимитного аукциона Минфин разместил облигации выпуска ОФЗ-26228 (YTM 7,09%) на 21 млрд руб. с доходностью 7,10%, что соответствовало премии в 1 бп к значению предыдущего закрытия. Соотношение спроса и фактического объема размещения сократилось до 2,1x против 4,9x, зафиксированного по итогам аукциона облигаций с фиксированной доходностью на прошлой неделе. Ослабление спроса, на наш взгляд, было в основном обусловлено снижением ожиданий премий от Минфина после консервативного размещения бумаг на предыдущем аукционе. Как и на прошлой неделе, все заявки были удовлетворены по одной цене, что указывает на высокую долю неконкурентного участия. Размещение было в значительной степени сконцентрировано в рамках одной заявки сразу на 15 млрд руб., что составило 71% от общего объема размещения. Всего было удовлетворено 14 заявок. Высокая доля неконкурентных заявок и высокая концентрация размещенного объема свидетельствуют о том, что в аукционе участвовало относительно немного нерезидентов.

Торговая активность на Мосбирже выросла до 23 млрд руб. по сравнению с 9 млрд руб. днем ранее. Как и гособлигации других развивающихся стран, ОФЗ проявили устойчивость на фоне глобальных рисков. Среднесрочный и дальний сегменты кривой закрылись в основном повышением доходности на 1 пп. Выпуск ОФЗ-26219 (YTM 6,91%) оказался в отстающих с результатом плюс 2 бп. Доходности 10-летних локальных бумаг развивающихся стран по большей части снизились на 2–4 бп, а на их фоне выделялись гособлигации ЮАР и Бразилии, доходности которых упали на 6 бп.