Цены на сталь в Китае и маржа производства в сентябре были стабильными, однако мировые цены на сталь, особенно в Черноморском регионе, по-прежнему показывали слабую динамику. Вместе с тем российские внутренние цены проявили устойчивость, и даже после объявленных на октябрь снижений внутренняя премия в ценах на горячий прокат остается на уровне 170 долл./т. Учитывая высокие темпы роста спроса в России, внутренняя премия в 4к19 вполне может превысить наши прогнозы, от чего Северсталь и ММК выиграют больше, чем ориентированные на экспорт НЛМК и Евраз.

Корзина сырья чуть подешевела благодаря падению цен на лом. Стоимость корзины сырья для конвертерного производства в сентябре изменилась незначительно, поскольку рост цен на железную руду был полностью компенсирован падением цен на коксующийся уголь. Следует отметить 20%-е падение цен на лом (на условиях FOB Роттердам), которое могло быть обусловлено сокращением объемов производства в Турции (крупнейшем мировом потребителе лома). Цены на полумягкий уголь в России в сентябре были стабильными, исходя из чего у них есть потенциал снижения на 22%, при этом цены на железную руду наконец начали корректироваться (-14%) и, по нашей оценке, могут упасть еще на 37% с текущих уровней.

Маржа производства в Китае стабильна и превышает уровни в других регионах. Маржа производства стали в Китае практически не изменилась, составив к концу сентября 245 долл./т, поскольку снижение цен на китайский горячий прокат (на условиях FOB) было полностью компенсировано удешевлением корзины сырья. В целом тенденции спроса на мировом рынке остаются неблагоприятными: исходя из значений индексов PMI обрабатывающих отраслей США и Европы за сентябрь, экономическая активность в этих регионах замедляется. Между тем внутренние цены на горячий прокат в Турции в сентябре упали на 12%, сократив разрыв с ценами в Европе.

Внутренняя премия по горячему прокату в России выросла благодаря стабильности цен. Несмотря на снижение экспортных цен (на 7–12% в сентябре по слябам, заготовке и горячему прокату), внутренние цены на горячий прокат поднялись на 3%, а на арматуру – опустились на 2%, исходя из чего внутренние премии по этим видам продукции составили 87 долл./т и 190 долл./т соответственно. Российские производители уже объявили о корректировке цен на горячий прокат в октябре на 2–4%, однако даже с учетом этого фактора премия останется относительно высокой – 170 долл./т, значительно опережая наш прогноз на 4к19.

Спрос в России в августе повысился. Рост видимого внутреннего потребления стали в августе замедлился до 6% г/г против 10% г/г в июне (ускорение на 8% г/г за 8м19). Благодаря повышенной активности застройщиков темп роста спроса на сортовой прокат в августе поднялся до 8% г/г.

Расходы на инфраструктуру постепенно увеличиваются. Расходы федерального бюджета на инфраструктурные проекты в июле несколько увеличились относительно уровня предыдущего месяца и составили 36 млрд руб. – пока это самый высокий месячный показатель, который лишь на 18% ниже помесячного плана на 2019 г. (в мае отставание равнялось 46%). Таким образом, подтверждается наше мнение о том, что темпы расходов на инфраструктуру повысятся к концу 2019 г.