Вчера Росстат представил разбивку ВВП по потреблению за 2к’19 (+0.9% г/г), которая преподнесла сразу несколько сюрпризов.

Во-первых, рост потребления домашних хозяйств ускорился до 2.8% г/г с 1.6% г/г в 1к’19, достигнув максимального темпа с 2017 года. Природа столь быстрого роста вызывает у нас вопросы, так как по оперативным данным прирост розничных продаж составил лишь 1.6% г/г в 2к’19. В дополнение, объем платных услуг населению сократился на 1.0% в 2к’19 из-за эффекта высокой базы прошлого года ввиду проведения ЧМ по футболу. Слабый потребительский спрос подтверждается и замедляющейся инфляцией, которая, по состоянию на конец сентября, опустилась ниже целевого уровня Банка России (3.96% г/г). Возможно, темпы роста потребления были поддержаны покупкой иностранных товаров, а также более интенсивным потреблением продуктов собственного производства.

Во-вторых, рост ВВП был поддержан ростом запасов (+3.1% г/г). Это, вероятно, является следствием дальнейшего роста горнодобывающего сектора в условиях сокращающегося экспорта (-4.9% г/г), в первую очередь, нефтегазовых продуктов. Снижение экспорта обусловлено как теплой погодой в Европе, так и падением спроса в условиях замедления роста экономики.

Прирост инвестиций в 2к’19 оказался в рамках ожиданий (+1.0% г/г).

Такая динамика ВВП указывает на сохранение стимулов для ускорения роста со стороны внутренних факторов, особенно в условиях ожидания начала реализации национальных проектов. Мы ожидаем, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1.3% г/г.